“互换通”业务量持续上升
截至4月末累计达成交易1.2万多笔
2025年05月17日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：“互换通”业务量持续上升
本报北京5月16日电（记者温源）为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，推动金融高水平对外开放，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局15日宣布，在充分总结内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，拟进一步丰富“互换通”产品类型。
自2023年5月15日正式上线以来，“互换通”业务量持续上升。截至2025年4月末，20家境内报价商与79家境外投资者累计达成人民币利率互换交易1.2万多笔，名义本金总额约6.5万亿元人民币。
此次丰富“互换通”产品类型的主要内容包括两方面：一是延长合约期限，延长利率互换合约期限至30年，满足市场机构多样化风险管理需求；二是扩充产品谱系，推出以贷款市场报价利率（LPR）为参考利率的利率互换合约。两地金融市场基础设施机构将陆续上线以上优化措施。
内地与香港金融管理部门表示，将继续指导两地金融市场基础设施机构，根据“互换通”的运行情况，持续完善相关机制安排，稳步推动中国金融市场进一步对外开放，稳慎扎实推进人民币国际化，支持香港国际金融中心繁荣发展。
(责编：乔业琼、申佳平)
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