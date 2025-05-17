据中国人寿最新消息：近日，国家金融监督管理总局批复同意中国人寿集团旗下资产公司参与第三批保险资金长期投资改革试点。

为进一步推进解决保险公司“长钱短配”问题，维护资本市场长期稳定发展，中央金融办等六部门1月22日联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，提出逐步扩大保险资金长期股票投资试点参与机构范围与资金规模。中国人寿积极践行国有大型金融机构担当，迅速响应政策号召，于4月9日向国家金融监督管理总局递交申请，拟联合相关机构共同发起设立鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司（以下简称“鸿鹄基金”）三期，并于5月13日获得批复。

鸿鹄基金三期将一以贯之秉持市场化、法治化和“长钱长投”原则及方案框架，坚持保险资金长期资本属性，坚持以高质量发展理念看待资本市场大势，投资并长期持有公司治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、股票流动性相对较好，且具备良好股息回报的大盘蓝筹公司股票，进一步减少股价短期波动对保险公司财务报表的影响，促进实现长期、稳定、可持续的投资收益。下一步，中国人寿和相关机构将尽快推进鸿鹄基金三期落地相关工作，实现中长期资金尽早入市，坚定做资本市场的“耐心资本”，全力为资本市场的健康发展保驾护航。

随着鸿鹄基金三期的成功获批，中国人寿已携手相关机构连续发起设立了三期鸿鹄基金，对资本市场长期稳定发展的支持力度呈现出不断增强、持续用力的强劲态势。截至2025年3月初，鸿鹄基金一期已成功投资落地500亿元。2025年3月5日，国家金融监督管理总局正式批复鸿鹄基金二期，计划近期投资入市，主要聚焦大市值、流动性好和较高市场影响力的优质上市公司，通过长期持有此类资产，进一步发挥长期资本、耐心资本作用。

“展望未来，中国人寿将在服务实体经济、助力国家战略实施等关键领域发挥更为重要的作用，为中国经济社会发展的持续繁荣注入源源不断的金融动力。”中国人寿相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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