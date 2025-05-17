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中国联通在京召开“联通未来 智享生活”发布会

2025年05月17日08:44 |
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原标题：联通未来 智享生活 中国联通正式发布“智家通通”产品

5月16日，中国联通在北京隆重召开“联通未来 智享生活”产品发布会，正式发布覆盖家庭全场景的家庭机器人“智家通通”。众多行业合作伙伴、媒体共同参与此次大会，见证前沿科技为日常生活带来的变革升级。

“智家通通”是中国联通深耕算力网络、人工智能与实体经济进行融合创新的产品：一是算网融合创新，充分发挥“算力+网络”双重优势，利用300多个通智一体云池资源、全屋光宽带家庭网络高速接入、端云算力协同服务、运营商级安全防护体系等能力。二是数智融合创新，基于元景大模型，整合业界主流AI技术，构建“通通”智能体。三是数实融合创新，围绕家庭和个人生活需求场景，打造更便捷、更顺畅、更丰富的智慧生活体验。

中国联通市场部总经理贾志强在主题发言中表示，聚焦技术创新与用户痛点，中国联通倾力打造的“智家通通”，是一款全国产、全自研的产品，集十大功能于一体，包括视频通话、家庭数字档案馆、家庭影音库、家庭监控台、家庭游戏机、家庭健康医生、家庭健身教练、家庭图书馆、家庭课堂、家庭办公室等，所有操作都可以通过语音方式进行，同时无限扩展迭代升级，常用常新。未来，中国联通将依托元景大模型的强大能力，持续突破生态与技术壁垒，一方面提升复杂任务处理能力，另一方面通过多模态交互技术，为家庭用户提供更智能的情感陪伴与服务支持，把“智家通通”打造为人人必备的智能助手。

华为云核心网产品线总裁高治国表示，在AI驱动下，科技正化繁为简，重塑智慧家庭新概念，华为坚持端、网、云、用协同，助力打造“智家通通”。端侧融合家庭终端，打造“智家通通”入口，实现硬件与智能交互创新融合；网侧通过双万兆实力，保障极致业务体验；云侧创新智能体服务网元，提升智家服务体验；用侧以技术赋能生态应用体验打造，覆盖全场景业务。未来，华为继续协同拓展“智家通通”应用，使其深度融入多元生活场景。

知名媒体人李思思以产品体验官的身份，分享了“智家通通”带来的智慧生活体验。她表示，“智家通通”是一款真正懂用户、会思考的家庭全能数字伙伴，深刻感受到中国联通在打造智能化、人性化家庭产品的匠心精神与创新实力。

会上，中国联通正式启动“智家通通”首销计划，仅1小时便创下1000台全部售罄的佳绩。后续，用户可以通过线下营业厅或中国联通App便捷订购“智家通通”，下单后会有智家工程师提供上门安装服务。（来源：人民邮电报）

(责编：曹淼、李源)
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