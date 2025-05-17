人民网北京5月17日电 （记者乔雪峰）家电作为现代家庭生活中不可或缺的组成部分，其售后服务的质量直接影响到消费者的使用体验和品牌忠诚度。随着家电市场竞争的加剧，消费者对售后服务的期望不断提高，企业需要在服务质量上不断创新和提升。

5月16日，中国家用电器服务维修协会相关负责人在2025年度家电售后服务领跑企业发布会上表示，随着家电市场的不断发展，售后服务的重要性愈加凸显。未来，家电行业应继续加强服务创新，推动数字化转型，以满足消费者日益增长的服务需求。

据了解，在商务部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局指导下，中国家用电器服务维修协会组织实施“全国家电售后服务领跑企业”评审工作，评选出105家家电售后服务领跑企业。

从会上发布的2025年度家电售后服务领跑企业评审工作报告来看，本次参与评审的企业总营收达到652.2亿元，比上一年度增长29.4%；而评选出的105家领跑企业总营收为639.9亿元，同比增长38.8%。这一数据不仅反映了家电售后服务行业的蓬勃发展，也显示出领跑企业在市场中的引领作用。

据介绍，评审工作分为全国性企业、地方性企业和典型性企业三个类别。全国性企业的营收总额为446亿元，其中11.5%的企业营收超过80亿元；地方性企业的营收总额为126亿元，营业收入超过3亿元的企业占11.4%。在典型性企业中，分别选取了9个产业和30家地方分公司进行分析，均展现出强大的市场竞争力。

上述负责人表示，家电售后服务的提升不仅关乎企业的市场竞争力，更是对消费者权益的保障。通过此次评审，105家领跑企业将继续发挥示范作用，引领行业向更高标准迈进，为消费者提供更加优质、高效的服务体验。

值得关注的是，本次评审工作中，除105家售后服务领跑企业，中国家用电器服务维修协会还选取年营业收入300万元以上的企业、88家具有持续挖掘潜能且不同程度地呈现扩张态势未来发展预期良好的企业为成长型企业，作为下一阶段培育家电售后服务领跑企业的重点工作对象，不断提升售后服务整体水平，也让家电消费体验更放心、更安心。

(责编：乔业琼、高雷)

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