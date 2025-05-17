31个国家和地区参展第二届拉萨进口商品展览会
2025年05月17日10:45 | 来源：新华社
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原标题：31个国家和地区参展第二届拉萨进口商品展览会
第二届拉萨进口商品展览会5月16日在西藏会展中心举行。此次展会吸引了来自31个国家和地区的250多家企业、约600名客商参展，展会规模较首届有较大提升。
本次展会展出品类超1500个，展品数量超过1万款。尼泊尔的工艺品、泰国的护肤品、越南的沉香、法国的红酒、土耳其的灯饰等全球优品云集。展会现场还特别设立“拉萨好物”和“拉萨进出口企业”专区，集中展示藏香、牦牛绒制品等本地特色产品和进出口商品，助力“拉萨好物”走向全球。
5月16日，第二届拉萨进口商品展览会现场。新华社记者潘一景 摄
“去年我带来的200个尼泊尔手工首饰盒，全部销售一空。今年我带来了更多尼泊尔特色手工艺品，希望能再获佳绩。”来自尼泊尔的参展商达塔第二次参加拉萨进口商品展览会，满怀期待地向记者介绍。
据悉，首届拉萨进口商品展览会于2024年成功举办，开创了拉萨举办进口商品展览会的先河，累计交易额超1.05亿元，成为拉萨对外开放的新亮点。据拉萨海关统计，2024年拉萨市实现进出口总额65亿元，增长17.8%。（记者潘一景、蒋梦辰）
(责编：乔业琼、申佳平)
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