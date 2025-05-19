原标题：农业银行助力科技创新跑出“加速度”

农业银行坚决落实党中央、国务院关于科技创新重大决策部署，锚定金融支持科技创新主战场，持续推动科技金融加力提速，助力科技型企业创新发展。截至今年3月末，农业银行科技型企业贷款余额1.97万亿元，较年初增长超2500亿元，科技相关产业贷款余额3.76万亿元，增长超6000亿元，增速超24%。其中，运用科技创新再贷款对接企业超过4.1万家，签约合同金额超410亿元。

政策领航 科创再贷款精准滴灌

农业银行积极推进科技创新再贷款政策工具落实，建立专班工作机制，多维度细分目标企业清单，结合企业创新积分与企业需求，在加大信贷资金精准投放的同时，降低企业融资成本，大力支持科技型中小企业发展。

上海某公司为地下设备头部企业，在技术攻坚的关键时期缺乏足够的资金支持。农行上海分行敏锐捕捉企业需求，第一时间跟进，深入了解企业应收款项状况，结合与企业所属集团的良好合作基础，定制融资方案并优化业务办理流程，最终依托科技创新再贷款低成本资金，为企业投放贷款7600余万元，满足企业日常生产经营需求，为其突破资金瓶颈、加速技术研发筑牢根基。

资源整合 并购贷款打通产融协同

科技企业并购贷款试点政策出台后，农业银行发挥客户、投行相关部门协同优势，主动利用大数据分析等多种渠道，对科技型企业开展全面筛查，精心筛选出与政策适配的企业名单，并联合政府引导基金，打造“并购贷款+股权投资+产业整合”三位一体服务方案，为科技型企业并购整合产业链注入金融动能。

湖北某数字有限公司是一家从事旅游类信息服务的企业。今年4月，在了解到企业存在并购需求后，农行湖北分行立即组建专班团队上门服务，深入了解企业战略规划与融资诉求，量身定制并购贷款方案，通过实时联动与线上协同，仅用5天就完成放款全流程工作，实现农行系统内首单科技企业并购贷款投放，为服务科技型企业产业链资源整合提供范例。

投贷联动 激活股权投资新势能

农业银行加快落实AIC股权投资试点扩展的重大政策，充分发挥农银集团综合多牌照经营优势，持续打造“融资+融智”双轮驱动金融服务，投贷联动赋能科技创新发展。截至今年3月末，农业银行已与全部18个试点城市签署基金合作协议，签约合计金额超400亿元，已投资落地多个项目。

借助农银投资在股权投资领域的专业触角，农行青岛分行联合政府、青岛融汇财富集团推动青岛融汇芯科企航私募股权投资基金落地，重点支持芯片半导体等新一代信息技术和先进制造等战略性新兴产业发展。该基金仅用4个月的时间就完成了筹组、工商注册、中基协备案及项目实际投出等全流程工作，成为山东省内首只投资落地的AIC股权投资基金，实现了从政策落地到服务见效的快速转化。

数字赋能 解码科创企业成长基因

农业银行积极践行数字经营战略，引入和运用科技型企业资质信息、知识产权信息及创新评价等数据，推出科技型企业专属线上金融产品“科捷贷”，通过数字化手段优化调查、审核流程，实现“积分变信用、数据变额度”的范式革新。

四川某省级专精特新企业由于产能扩张需求较大，资金成为关键难点。农行四川分行了解到企业需求后，迅速完成定制化方案设计与上门推介，在“科捷贷”上线6小时内，便为企业成功投放信用贷款270万元，实现了客户需求的高效对接与数智化落地，进一步丰富了科技金融谱系化产品矩阵。

农业银行将以落实7部门联合发布的《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》为契机，继续优化组织体系，完善专属产品谱系，提升专业服务能力，做好“科技金融”大文章，在服务新质生产力培育实践中彰显力度、速度、温度。

(责编：董童、李源)

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