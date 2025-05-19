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国家统计局：我国经济有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战

2025年05月19日13:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2025年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，4月份，在外部冲击加大的情况下，一些外贸企业生产经营压力有所加大，但是从经济的整体运行来看，4月份主要生产需求指标保持了平稳较快增长，就业形势总体稳定；新动能继续成长，绿色转型持续深入，向新向好态势得到延续。

为什么中国经济在外部冲击的条件下能够保持这样平稳的增长？付凌晖认为，我国经济能够顶住压力稳定增长，既得益于我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，也得益于宏观政策协同发力、各方面积极应变，更是坚定不移推动高质量发展、加快构建新发展格局的结果。

付凌晖分析，从以下几方面情况可以看出，我国经济基础牢、发展有成效、制度有优势、政策有保障、市场有活力，完全有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战。

一是经济基础稳，发展空间广，具备强大的抗压能力。“中国经济是一片大海，不是一个小池塘”。我国是一个超大规模的经济体，经济总量稳居全球第二，制造业规模连续15年稳居全球第一。物质技术基础雄厚，产业体系完整、配套能力强，经济发展的基础稳固。同时，我国市场规模巨大，发展空间广阔。我国有14多亿人口，消费市场规模稳居世界前列，具有很好的成长性，这些决定了我国具有应对各种风险挑战的强大能力。

二是扎实推动高质量发展，为主动应变提供了重要保障。党的十八大以来，党中央统揽全局，准确洞察国内国际发展大势，作出推动高质量发展的重大决策部署，坚定不移推动经济结构调整和新旧动能转换，因地制宜发展新质生产力，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。同时，面对更趋复杂严峻的外部环境，按照党中央决策部署，我们加快构建新发展格局，提升产业链供应链韧性和安全水平，牢牢把握发展主动权。这些为我国经济面对外部环境急剧变化，主动应变提供了重要保障。

三是宏观政策加力显效，为稳定经济发挥了关键作用。去年9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策，有效提振了社会信心，推动经济明显回升。今年以来，宏观政策更加积极有为，存量和增量政策接续发力，有力扩大了需求、促进了生产、支持了创新、稳定了预期，为保持经济平稳运行发挥了关键作用。1-4月份，社会消费品零售总额、服务业生产指数增速均比1-3月份加快0.1个百分点，固定资产投资、规模以上工业增加值累计增速基本稳定。4月份，我们看到，沪深股市成交额增长超过30%。面对外部冲击挑战，4月下旬，中央政治局召开会议，对做好经济工作作出安排部署，有效增强了社会发展信心。

四是各方面积极应变克难，为经济平稳运行提供了有力支撑。面对外部冲击，各地区、各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，用足用好财政货币政策，加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用，进一步降准降息，推动重点任务早落地早见效，助力经济稳定运行。针对受关税影响较大的企业，及时加大助企纾困力度，有效巩固经济运行的微观基础。面对美加征关税的影响，广大外贸企业积极应对、主动作为，加力拓展多元化市场，促进了外贸稳定增长。1-4月份，我国货物进出口总额增速比一季度加快1.1个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
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