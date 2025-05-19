人民网北京5月19日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部、国家发展改革委等9部门联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》（以下简称“《实施意见》”），加快科技成果转化和产业化，有力支撑科技创新和产业创新融合发展。

《实施意见》提出，要推动科技服务业全面发展，围绕研究开发、技术转移转化、企业孵化、技术推广、检验检测认证、信息技术、工程技术、科技金融、知识产权、科技咨询及其他科技服务等重点领域进行全面部署，明确发展任务。要加快转型升级，推动科技服务业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

《实施意见》明确，要优化科技服务业发展生态。培育壮大服务主体，引导科技服务机构专业化、市场化、平台化发展。发展一体化技术市场，优化技术市场政策环境，建设国家统一技术交易服务平台，加速技术要素市场化配置。推动质量持续提升，引导科技服务机构牢固树立质量第一的意识，推广应用先进质量管理和方法，加强服务质量管理。强化标准支撑引领，加强标准体系建设，加快研制一批重点领域标准，强化标准实施，提升科技服务业标准化发展水平。建设专业人才队伍，加强人才培养基地建设，健全技术经理人的引进、培养、使用、激励机制。推动集聚发展，建设科技服务业创新发展集聚区，引导高水平研发机构、高层次人才、社会资本等各类创新要素聚合。

《实施意见》强调，要加强统筹协调，健全部际协同、央地协作、区域合作的工作机制，创新体制机制，加大政策支持，加强统计监测，深化开放合作，着力提升科技服务业发展环境。

(责编：方经纶、吕骞)

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