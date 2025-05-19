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国家统计局：部分领域工业行业价格有所改善

2025年05月19日13:37 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2025年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，4月份，受国际能源价格下行输入性影响和国内部分行业价格下降的带动，4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，降幅比上个月扩大0.2个百分点。

付凌晖表示，尽管PPI同比持续下降，但随着宏观政策加力显效，市场需求回暖，新动能快速成长，部分领域的价格有所改善。

一是高端制造领域需求带动增强。经济结构调整稳步推进，高技术产品需求扩大，相关行业价格出现一定上涨。4月份，可穿戴智能设备制造价格上涨3%，飞机制造价格上涨1.3%。在智能化和数字化发展带动下，一些数字产品制造价格也在上涨。4月份，集成电路封装测试系列价格上涨2.7%，服务器价格上涨1%。

二是扩内需政策拉动效果显现。“两新”政策显效，部分消费品和装备制造产品需求扩大，带动相关行业和产品价格回升。4月份，家用洗衣机、新能源乘用车价格同比降幅比上月分别收窄0.3和0.2个百分点。电工机械专用设备制造、农林牧渔专用机械制造业价格同比降幅分别收窄0.7和0.2个百分点。

三是部分传统行业供需有所改善。4月份，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格同比降幅比上月分别收窄1.4和1个百分点。这些情况表明，“两重”“两新”等政策效应和新质生产力培育，对工业品供求关系的改善作用显现。

付凌晖指出，但也要看到，PPI持续处于下降区间，部分行业价格下降幅度较大，影响工业企业效益改善。对此，要持续扩大国内需求，大力推动科技创新和产业创新，优化调整产能结构，实现产需高水平动态平衡，促进工业品价格回归合理区间，改善企业经营，增强发展信心，促进经济持续健康发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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