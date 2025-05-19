原标题：快手高级副总裁马宏彬：用“中国模式”点亮巴西市场

“快手是一个让普通人有机会被展示的平台，我们强调的‘让每个人发光’（Make Everyone Shine）理念，是快手留给巴西和东南亚用户的深刻印象。”近日，在北京举行的中国-巴西商业研讨会上，快手高级副总裁、快手国际化业务负责人马宏彬接受记者专访时说到。

他强调，企业应扎根本地，将中国的成功经验有机移植到当地。作为中国短视频行业巨头之一，成立于2011年的快手目前在国内拥有超过7.36亿月活跃用户。在全球化战略布局上，经过多次调整优化，快手已将海外业务重点锁定在东南亚及拉美市场。

快手高级副总裁、快手国际化业务负责人马宏彬（右）参加巴西－中国商业研讨会。

马宏彬详细阐述了快手海外发展的双轮驱动战略：长期投入与深度本土化运营。以巴西市场为例，快手通过组建本地化团队、支持文化活动、提升弱网环境用户体验等举措，逐步赢得当地用户认可。据第三方数据显示，快手已成为巴西用户使用时长排名第六的互联网平台，月活跃用户6000万，用户日均使用时长达75分钟。

“根植于当地，才有机会和胜算，调试速度快、决策速度快，可调动资源量大，这几个要素决定了快手在当地的成长。”马宏彬解释道。

在巴西，快手带来的不仅是内容分享平台，更构建了一个可持续发展的数字生态系统——通过连接中小内容创作者与用户，创造新的经济价值。目前平台已帮助超过100万巴西创作者实现创收：足球教练通过内容拓展生源，连亚马逊雨林的捕鱼达人都能积累垂直受众。

马宏彬指出，这套模式的成功源于中国已验证的商业模式：基于智能算法的精准供需匹配。他以中国短视频激活非遗传承为例，原本需要资金扶持的非遗项目，现在通过直播打赏和电商带货形成了良性发展循环。“快手的本质是一家科技企业，‘精准连接’正是我们的核心竞争力所在。”

如果将中国互联网企业出海比作新时代的“数字丝绸之路”，那么这条“丝路”的核心价值就在于创作者与消费者的高效连接。这种模式让巴西用户能在平台上实现电商交易、求职招聘、房产销售等多样化需求。虽然单个规模有限，但百万用户的微小力量终将汇聚成改变当地数字生态的重要力量。同时，巴西政府提供的友好政策环境也为快手的本土化发展提供了有力支持。

在卢拉总统访华推动中巴合作深化的背景下，巴西数字经济在电商、人工智能和科技服务等领域展现出巨大发展潜力。马宏彬特别提到，巴西电商市场具有6-8倍的增长空间，尽管目前物流成本是中国的10倍，但正以每年15%至30%的速度下降，中国成熟的电商经验将为当地市场发展提供新动力。

谈及2025年发展愿景时，马宏彬巧妙援引巴西奥斯卡获奖影片《I'm still here》（《我仍在此》）表达了长期扎根巴西的决心——无论团队如何变化，快手在巴西的发展都将持续向前。

“让每个人发光（Make Everyone Shine）”——这句看似简单的理念，恰恰体现了快手出海战略的核心价值。当被问及最希望海外用户记住什么时，这位高管的回答直指本质：“这是一个属于普通人的舞台，每个人都有展现自我的机会。”

(责编：曹淼、李源)

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