原标题：“走进知心阳光 感受爱与责任”——阳光保险2025年客户节盛大启幕

以“走进知心阳光 感受爱与责任”为主题的阳光保险第十六届客户节在2025年5月19日启幕。阳光保险始终坚持以人民为中心的价值取向，始终秉持“一切为了客户”的核心价值观，通过持续创新服务模式、深化服务内涵，构建起企业与客户之间的情感桥梁。一年一度的客户节已成为阳光保险履行社会责任、回馈客户信任的重要契机，展现公司在高质量发展征程中的责任与担当。

本届客户节适逢阳光保险成立二十周年，阳光保险精心策划了“走进知心阳光 感受爱与责任”系列活动，深情回馈广大客户的信任与支持。

客户节期间，客户可在“我家阳光”APP、“阳光财险”微信公众号等平台线上“云游保险博物馆”，了解中国保险业和阳光保险的发展历程。

“我家阳光”APP借助DeepSeek大模型，推出全新互动场景“AI时光机，穿越20年”活动，启动时光机回到2005年的平行世界，只需点击屏幕即可推动剧情发展。

阳光财险通过“阳光车·生活”APP打造阳光AI专属故事，当科技邂逅温度，带客户体验奇幻的情感之旅。同时，通过“阳光财险”官微、“阳光车生活助手”小程序等上线专业瘦身活动，发布瘦身小知识、开启瘦身计划，让客户与健康相遇，体验卡路里对抗赛。

阳光人寿诚邀银发客户亲身体验阳光居家养老服务，体验“小阳”智能屏带来的便捷体验。同时，我们将招募银发体验官人群，优先试用最新的居家养老服务，共同提升服务质量，让岁月静好，温暖相伴。

阳光财险邀请客户录制爱的视频，制作爱的礼物，向自己的父母或向自己的子女温暖表达爱。邀请银发客户走进阳光人家·佘山养老社区，尊享特惠房价，享受“五享生活服务体系”与“四悦医康护服务体系”。同时，为企业伙伴提供汛期自然灾害和安全生产风险隐患排查、气象灾害预警服务，以实际行动助力企业伙伴风险减量。

客户节期间，阳光人寿聚焦三大保险服务升级。一是极速理赔，实现小额医疗案件全流程自动化，结案秒到账；二是“我家阳光”APP百问百答机器人，结合AI大模型，通过健康对话为客户提供预核保建议；三是开展客户深度访谈，收集客户反馈的宝贵建议，推动产品与服务的持续升级。

阳光财险结合客户实际需求提供差异化理赔服务。结合不同客户需求，提供“信用赔”——先赔款后修车；全流程理赔代办服务——优选4S店或修理厂全额垫付无忧修车；官微或小程序提供一键赔差异服务人员及差异化送车服务。

阳光人寿、阳光财险持续开展客户体验活动，阳光人寿针对教育、养老主题组织增值服务体验活动，收集客户反馈，实现服务优化闭环。阳光财险邀请客户体验新能源车专属服务、绿通挂号服务及理赔查勘服务等，以客户视角驱动服务迭代。

同时，阳光人寿、阳光财险持续开展高管服务日活动，高管带头讲消保，普及金融风险知识，切实解决客户急难愁盼的问题，将消费者保护工作落到实处。

(责编：董童、李源)

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