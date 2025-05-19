打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄琦：数字技术是全面绿色转型的“催化剂”

2025年05月19日14:16 | 来源：人民网
小字号

推动数字技术与实体经济深度融合，是建设现代化产业体系的必然要求，是践行高质量发展的重要途径。人民网自2022年以来，连续3年开展“数造新实体”课题研究，征集到600余项实践案例，并连续发布年度报告。近日，2024年报告正式发布，人民网对报告内容进行摘编公开报道。

作为世界科技革命和产业变革的先导力量，数字技术在碳数据精准量化、碳足迹追踪溯源、环保治理智能化、减污降碳协同增效等方面，正发挥着巨大的推动作用，成为经济社会全面绿色转型的“催化剂”。

当前，我国经济正处于转变发展方式和转换增长动能的关键时期，数字化赋能经济社会发展全面绿色转型已经成为我国发展新质生产力、建设美丽中国的必然选择。

数字技术正推动经济社会发展范式重塑

纵观历史，历次技术革命都伴随着能源利用范式的变化，这也是工业文明发展的自然规律，而当前以数字技术为主要趋势的新一轮科技革命，将绿色转型纳入了“技术-经济-社会”发展框架，将深刻影响工业文明的发展趋势。

数字技术不断向各个经济部门全方位、多角度、全链条渗透和赋能，逐步推进能源资源、产业结构、消费方式向绿色低碳转型。同时，全球应对气候变化趋势，也要求数字技术创新对自然资源与环境消耗的权衡。以数字化赋能绿色化，以绿色化牵引数字化，人类社会正加速从“工业文明”向“生态文明”迈进。

我国数智赋能绿色转型深入发展

近年来，我国不断强化数字化、智能化赋能绿色化转型的实践，加速美丽中国建设进程，为全球生态文明建设探索出一条可持续发展的中国式道路。

一是数智化加快能源绿色转型步伐。在能源产业方面，智能感知技术、大数据分析技术、云计算处理系统等数智技术深度融入新能源产业，显著加速了风能、太阳能等新能源产业发展步伐。如国家电网公司利用大数据分析技术构建光伏发展规划分析、光伏配变运行异常监测等模型场景，有效提升了电网运行效率和光伏消纳能力。我国可再生能源电力的平均利用率由2018年的15%提升到2023年的50%以上。

二是数智化推动低碳生产方式变革。数字技术不断嵌入产业链关键环节，全方位革新传统生产流程和业务模式，在提升高耗能企业生产力和工作效率的同时，有效促进节能减排。截至2023年底，我国累计在国家层面创建绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%，并且这一比例还在持续增长。

三是数智化促进绿色消费迈向主流。在数字技术的加持下，共享出行、无人驾驶、在线医疗等智能化生活生产场景不断涌现，新能源汽车、节能家电、绿色建材、有机食品等绿色产品正在成为引领市场的主流，我国绿色消费逐步从“引导型”向“主动型”转变。例如，通过智慧交通合理规划交通流量，显著减少尾气排放；智能家居的精细化管理和调控，有效减少能源浪费。

四是数智化赋能环保治理更加科学精准有力。数字技术使管理者更加精准地把握能耗、排放等相关数据，通过各种生产生活场景的数据采集与分析，为政务服务、环境治理、管理决策等提供了科学依据。如长三角生态绿色一体化发展示范区智慧大脑，整合了江浙沪18条数据链路和242项数据资源，为跨区域生态绿色共保联治提供了技术保障。

数字化赋能经济社会全面绿色转型的关键路径

在数字化赋能经济社会绿色转型过程中，我国取得了显著成效，同时也面临政策协同度不高、科技创新供给能力不强、创新要素基础不实等挑战。

要完善数字化与绿色化协同转型的政策统筹。强化系统性改革和布局，聚焦主要的用能行业、用能领域、用能设备数字化升级，分业施策、分类推进，系统推进经济社会全面绿色转型。

要加快数字技术在绿色转型中的创新研发和应用扩散。围绕数字化能碳管理、电力数字孪生、环境数字化监测治理等方向，以财政补贴等方式对绿色转型项目、成果转移、创新平台建设等给予支持。

要持续优化推动绿色转型的数字技术创新要素配置。提高创新主体协作紧密度，鼓励科研院所、高校、企业等组建数字化绿色化协同创新联合体、搭建共性技术平台，强化专业知识、行业技术与混合技能的互动，激发协同创新活力，推动创新资源和要素的高效汇集。

（作者系中国科学技术发展战略研究院原院长）

点击查看数造新实体案例库

相关报道：

《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2024年）》报告发布

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
黄琦：数字技术是全面绿色转型的“催化剂”
　　 推动数字技术与实体经济深度融合，是建设现代化产业体系的必然要求，是践行高质量发展的重要途径。人民网自2022年以来，连续3年开展“数造新实体”课题研究，征集到600余项实践案例，并连续发布年度报告。近日，2024年报告正式发布，人民网对报告内容进行摘编公开报道。…
国家统计局：部分工业行业价格有所改善
　　人民网北京5月19日电 （记者杨曦）今日，国新办举行新闻发布会，介绍2025年4月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，4月份，受国际能源价格下行输入性影响和国内部分行业价格下降的带动，4月份工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，降幅比上个月扩大0.2个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部