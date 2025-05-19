人民网北京5月19日电 （记者刘颖颖）近日，人民网旗下人民数据公司与深圳市社会组织总会、深圳市企业联合会、会邦数据科技（深圳）有限公司、国建数据科技（广东）有限公司协作建设的“数据要素产业服务平台（深圳试点）暨数据要素×应用场景生态实验室”合作签约仪式在人民日报社新媒体大厦举行。

人民数据董事长、总经理郭亚飞，深圳市社会组织总会执行会长苏建东，会邦数据科技（深圳）有限公司董事长苏箭，国建数据科技（广东）有限公司董事长赖强等参加活动。人民数据副总经理、总编辑刘畅主持会议。

活动现场，“数据要素×应用场景生态实验室”正式揭牌，人民数据与深圳各方进行“数据要素产业服务平台（深圳试点）”合作签约。

签约现场

据悉，人民数据与深圳各方将依托“数据要素产业服务平台（深圳试点）暨数据要素×应用场景生态实验室”建设，在深圳打造“数据要素产业服务平台”“国际数据港”和“数据要素产业集聚区”。各方将以深圳各行业数据为基础支撑，构建国内领先的数据平台应用能力，赋能垂直应用场景开发；搭建可信数据空间，助推跨区域、跨领域、跨行业资源融合以及各商协会、企业之间的数据互联、互信、互通，以助力构建一体化数据要素市场及相应的服务体系为目标，推动数据要素在更多领域高水平应用，探索数据要素高质量发展的创新路径。

活动中，人民数据相关负责人作《探索数据赋能产业的“央媒平台+地方行业”合作新模式》主题分享：数据要素化是时代赋予的产业革命，此次合作将以打造可信数据空间为引擎、以央地协同为纽带、以链主企业为支点，在深圳的改革热土上启航数据赋能的新征程。

近期，人民数据与深圳市企业联合会在深圳同步进行了“数据要素产业服务平台（深圳试点）与实验室”合作签约挂牌仪式。

(责编：郝帅、吕骞)

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