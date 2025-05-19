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业界：把握人工智能发展趋势 以用促建赋能高质量发展

2025年05月19日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）当前，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的技术，改变着人类的生产生活方式。如何抢抓人工智能发展机遇，推动我国相关产业健康发展，应对风险挑战？

“人工智能引领新一轮科技革命和产业变革。”在近期举办的2025搜狐科技年度论坛上，参会嘉宾表示，人工智能具备典型的通用技术特征，是培育和发展新质生产力的重要引擎。要以人工智能推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升，“以用促建”发展新技术、赋能新产业。

中国工程院院士郑纬民表示，2025年人工智能发展呈现两大特点，一方面是多模态，以大模型来处理文字、图像、视频；另一方面是更广泛应用于与GDP密切相关的行业，我国在推动人工智能落地方面具有显著优势。

“当前，人工智能大模型生命周期主要包括数据获取、预处理、模型训练、微调和推理五个环节。前三个环节需要大量算力和存储资源，通常由大型科技公司完成；后两个环节，与生态链息息相关，构建国产自然系统的基础软件非常重要。一般单位可以基于已有基础模型进行领域适配微调和推理应用。”郑纬民建议，构建“类 CUDA”系统，进一步降低开发者的学习成本，通过习惯迁移重塑生态；提升国产卡硬件性能，集中资源做好核心软件。

围绕人工智能落地应用，清华大学智能产业研究院院长张亚勤表示，通用人工智能具备泛化能力，有一个大的基座、有通识能力，能够不断学习进化迭代。目前，在自然语言等信息智能方面，取得了较快进展；在物理智能方面，无人驾驶、人形机器人等领域需要突破；在生物智能方面，涉及脑机接口等内容，需要的时间会更长些。这三方面的落地应用，相辅相成、并行发展。

参会嘉宾表示，一场人形机器人参加的马拉松比赛，将人形机器人从视频里带到了现实中，关注人工智能的应用，要看它是否在解决问题，有没有走进百姓的生产生活，有没有给社会创造价值。

“大家可能会高估新技术近期的应用效果，但往往又会低估它长期的发展能力。”中国科学院自动化研究所研究员张正涛表示，在人形机器人领域，2024年大部分人还在观望，2025年深度交流和进入赛道的机构明显多了，大家进一步认识了产业发展和技术发展规律。

“人工智能并非人类的替代者，而是人类认知与能力的延伸。”搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳表示，当前人工智能发展进入快车道，具身智能百花齐放。科技进步带来惊喜，同样也带来挑战。人工智能让信息获取变得异常简单，但也会让人忽略信息的真实性，需时刻保持清醒。

任何产业发展，都离不开人才培养。“在新技术革命背景下，拔尖创新人才的培养与成长至关重要。”西安交通大学原校长王树国表示，这场新技术革命不是局限于一个领域，而是在人类自然科学的各领域全面爆发。大学必须从单一学科为支点的传统模式中跳出来，直接与社会对话、与世界对话，为产业发展培育人才。

王树国表示，学历不等于能力，能力是在实战状态下磨炼出来的。大学一定要与社会发展深度融合，推进人工智能的全社会通识教育，进一步培养高素质的人才。

(责编：郝帅、吕骞)
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