打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

电子凭证会计数据标准推广至全国

2025年05月19日16:31 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月19日电（记者申铖）记者19日从财政部了解到，财政部、国家税务总局等九部门（单位）联合印发通知称，在充分总结试点经验的基础上，决定在全国范围推广应用电子凭证会计数据标准。

为推动解决各类电子凭证接收难、报销难、入账难等问题，2022年以来，财政部等部门（单位）联合组织开展了电子凭证会计数据标准试点工作，通过试点充分验证了电子凭证会计数据标准的科学性、规范性、有效性，打通了电子凭证报销入账归档“最后一公里”。

此次印发的通知明确，遵循“因地制宜、分类施策”的工作原则，推动电子凭证会计数据标准在全国范围内广泛应用，有效提升全社会会计信息化建设水平。

据了解，电子凭证会计数据标准为电子凭证会计信息化处理提供了统一的技术规范和结构化数据标准，支持包含结构化数据的电子凭证用于接收、报销、入账、归档等全流程各环节。

根据通知，对于已参与电子凭证会计数据标准试点工作的开具端单位，应进一步提升相关电子凭证开具（分发）能力，有效夯实推广应用工作基础；对于已参与试点并完成电子凭证全流程处理的接收端单位，应巩固试点成果，拓展全流程处理能力覆盖的外部电子凭证种类，推进单位内部凭证电子化和结构化；对于已参与试点、但未完成所有会计主体实现电子凭证全流程处理的接收端单位，应继续加大推广应用力度，推进单位整体全面应用电子凭证会计数据标准；对于未参与试点的单位，在具备条件的基础上，可充分借鉴试点先行经验，稳步推进电子凭证会计数据标准在本单位的应用。

目前，电子凭证会计数据标准（推广应用版）已通过财政部官网公开。

财政部会计司有关负责人表示，各单位在评估单位自身会计信息化水平及发展规划的基础上，根据单位实际业务情况，明确应用的电子凭证范围，参考试点工作经验，梳理单位涉及电子凭证全流程处理的相关系统（如报销、档案等信息系统），开展系统改造，实现电子凭证的接收、报销、入账、归档等全流程无纸化处理，推动电子凭证会计数据标准应用。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：把握人工智能发展趋势 以用促建赋能高质量发展
　　人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）当前，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的技术，改变着人类的生产生活方式。如何抢抓人工智能发展机遇，推动我国相关产业健康发展，应对风险挑战？ “人工智能引领新一轮科技革命和产业变革。…
深化区域交流合作 第26届青洽会将在青海西宁举办
　　人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）“第26届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会（以下简称青洽会）将于6月25日至29日在西宁举办。”青海省人民政府副秘书长史瑞明19日在第26届青洽会新闻发布会上表示，本届青洽会采取“政府主导、市场运作”办会模式，以“推介—洽谈—签约”全链条对接为导向，推出“8+6+3”系列活动，精准匹配和对接产业供需资源。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部