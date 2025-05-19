原标题：2025年淼算科技×亨通新品发布会在京举办

5月15日，2025年淼算科技×亨通新品发布会在北京举办。AI技术一路高歌猛进，释放算力潜力变得至关重要，在面对规模化应用条件下，液冷技术创新的变革为绿色智算带来焕新活力。

IDC《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%。算力基建成为数据要素建设的先行方向。

会上，淼算科技创始人CEO徐彦斌、亨通集团副总裁陆春良、睿启服务器销售副总经理龙总、壳牌中国润滑油技术总经理崔大龙，共同揭幕新一代浸没液冷产品，标志着合作实现突破性进阶。

在“双碳”战略与“东数西算”工程双重牵引下，绿色算力正经历从概念共识到工程实践的关键跨越。徐彦斌表示，汇聚行业伙伴共同见证这项突破，为数字基建可持续发展提供可复制的解法。

淼算科技副总经理赵言亮作产品技术展示，全新产品采用单层浸没式液冷架构，搭配睿启模块化服务器轻量型机身，整机32U可满载6台5U浸没式液冷服务器，4小时内可完成部署。集快速部署、高效散热、超静音运行、即装即用于一体，满足中小型企业对边缘算力的服务需求。

在运维层面，淼算科技提供清洗剂、清洗车、运维车等配套运维产品，实现液冷技术落地应用的全生命周期服务。

“答案永远比问题高一个维度”，这是睿启服务器一贯秉承的理念。用高维视角去解决低维问题，睿启将服务器解耦为CPU、存储、GPU、供电等模块。通过“积木式”堆叠，将CPU、GPU、存储、供电等模块灵活组合，通过标准化接口实现快速组装，减少定制化开发，满足快速扩展需求。

睿启模块化服务器“将计算、网络、存储以及管理等放在一个‘盒子’里”，通过进一步优化液冷流路，实现了高效散热、极致节能（能耗降低30%以上）、高密部署（1㎡支持100kW）、超静音运行（40dB）、持续稳定（硬件寿命延长约30%）等特性，大颗粒度的模块化设计为各行业应用场景带来巨大的便捷性。

液冷是“热堆积”问题的理想解决方案，其中最核心的是优化服务器形态。李雄表示，睿启从前两年开始思考，结构化模块化的服务器设计，能否通过“搭积木、拼乐高”的方式，形成可扩展的、不同类型配置的服务器。

经过不断尝试，才有了今天大家见到的形态，硬盘、IO区域、GPU区域通过线缆连接起来，三个区域以上中下结构以”搭积木”的形式堆叠起来，保证器件都放在正面便于运维，它也天生适合放在液体里。从热传递原理来看，液体的导热能力远超空气，这使得液冷在吸收和传递热量方面具有先天优势。

赵言亮展示淼算科技在高密度计算场景的新一代浸没液冷解决方案，其核心在于三个方面，一是提升能源利用率。创新散热系统结合内外双循环动态温控架构、智能算法实现TANK冷却液温差±1°C精准调控。经实测，该系统可将PUE低至1.15，特定区域低至1.09。创新三层架构的浸没式TANK设计，实现单机柜功率达180kW，机房单位面积使用率提升近90%；二是通过优化供应链、设计和模块化交付，降低液冷技术的准入门槛，实现液冷与风冷初期投资持平，最终实现“风液同价”；三是健全运营维保体系，提升IT设备可靠和运维的便捷性，解决液冷技术投入应用的“后顾之忧”。

双碳战略下，淼算科技以节能环保与全栈运维作为两翼布局，为实现创新浸没液冷技术大规模应用而努力，寻求创新与实践的深度融合，促进深度集成与高效协同，完善的液冷产业体系与生态繁荣。

淼算科技创始人CEO徐彦斌、亨通线缆CTO路鑫、睿启服务器产品总监刘祥、壳牌中国润滑油技术总经理崔大龙、蓝厅云景CEO曲颖，围绕“液冷跨境生态：从实验室到市场化的验证之路”主题进行探讨，针对算力爆发之下的液冷产业、前瞻技术、需求匹配、能源调度之间如何形成良性共振，进一步推动液冷生态繁荣和商业化落地展开深入交流。

现场，淼算科技与Atec Innovations Sdn Bhd签署战略合作协议，未来双方将围绕创新型液冷技术研发及生态产业融合，进行深入合作与资源共享。

未来，淼算科技、亨通期待与更多合作伙伴携手，共同探索液冷技术在数据中心领域的应用，推动行业绿色转型与创新发展。

(责编：董童、李源)

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