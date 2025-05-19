原标题：邮储银行科技金融助力科技型企业向“新”求变

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕科技制高点的竞争空前激烈。作为科技创新的生力军，近年来科技型中小企业发展迅速，备受关注。近日，科技部、中国人民银行、金融监管总局等7部门联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，推出15项科技金融政策举措，为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务。

如何用金融“活水”，寻市场环境“新变”，解科技企业“近渴”？中国邮储银行用行动给出答案——锚定科技金融生力军战略定位，研究优化科技金融专业机构，推进完善科技型企业评价体系，积极加大对科技型企业支持力度，科技金融增量扩面。4月，邮储银行还与全国工商联在北京共同举办“联邮共进 益企向新”民营企业走进邮储活动。活动中，邮储银行表示，未来五年将为科技创新领域主体累计提供融资支持不低于3万亿元，并将协同中邮证券、中邮保险为15万家科技企业提供综合金融服务。

打通金融服务科创堵点

“科技型企业在发展初期，需要长期、稳定、低成本的资金支持，才能够安心投入到长周期的研发中。”深圳市欣冠精密技术有限公司(以下简称欣冠精密)董事长助理邵羲晖说，受限于缺乏传统贷款业务所需的良好经济基础和抵押担保条件，以前在与银行合作中，通常需要房产抵押或担保公司提供担保才能获得授信，且授信金额难以满足大幅增加的订单需求，初创期融资不充分、“不解渴”。

科技型企业的金融需求具有专业要求高、阶段差异大、高风险高回报、时效性强以及赛道多、链条长、不确定性高等特点。聚焦于此，邮储银行结合科技型企业金融需求特点，以“专业机构人员+专业服务体系+‘看未来’评价模型”为抓手，持续推动科技金融服务创新，积极打造科技金融生力军。在全国重点区域，邮储银行成立99家科技金融服务机构，专注为科技型企业提供优质金融服务。

如邮储银行深圳分行在了解到欣冠精密业务规模扩容的资金需求后，就打破了“看过去、看同业、看担保”的传统思维，回归信贷本源“看订单、看周转、看合作”，更关注技术、知识产权、科研人才等体现科技型企业价值的指标，创新运用“腾飞贷”模式给予了融资支持，从原来的1年期500万元贷款，扩展到2年期3000万元，并通过贷款利率与企业经营成果挂钩的方式，平衡企业利息偿付负担与盈利能力，不额外加重企业负担。“这是首次获得中长期贷款，邮储银行让我们有了更多资金来升级软硬件，还能提高研发团队费用，更加有信心迈向‘制造’到‘创造’的高质量发展。”

有了邮储银行的金融支持，欣冠精密加快了数字化转型步伐，核心产品实现全智能化生产，并成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

找准科技与金融结合点

“现在银行的科技金融相关产品和服务很多，但是我们仍愿意选择邮储银行，因为针对我们发展的不同阶段，都有符合我们需求的产品，真的是既能够‘雪中送炭’，又可以‘锦上添花’。”安徽双骏智能科技有限公司董事长徐辉说。

双骏智能坚持技术研发为引领，因为有着技术优势，近两年激烈的市场竞争下，每年仍保持30%至50%的订单增长量，随着规模的扩大，企业发展也面临着资金的挑战。“我们研发费用基本上占到营收收入的5%到6%，今年可能得到7%以上，要核心竞争力，就要敢于研发，敢于创新。”徐辉说，“随着我们规模的扩大，需要很大的一笔流动资金去完善项目。我们固定资产也比较少，所以就需要银行提供一个比较灵活的产品。正好，邮储银行就有丰富的金融产品可以供我们选择，从而满足我们的需求。”

原来，邮储银行安徽省分行在总行的指导下，综合运用总行“线上+线下”“商行+投行”的全生命周期产品矩阵，有效满足初创期、成长期、成熟期、上市期、腾飞期等不同发展阶段科技型企业的金融需求，让科技“小苗”渐成“大树”。

邮储银行安徽省分行普惠金融事业部相关负责人介绍，在总行的指导下，分行树立成长性思维，创新金融服务模式、迭代金融产品，打造出科技型企业全生命周期金融服务，涵盖了科技型企业发展的各个阶段。如针对初创期企业，邮储银行安徽省分行在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度，综合运用企业创新积分等多方信息，开发风险分担与补偿类贷款，努力提升科技型企业“首贷率”。针对成长期企业，结合企业扩大生产需要、加大项目贷款投放；规范发展供应链金融，依托产业链核心科技型企业，通过应收账款、票据、订单融资等方式，加大产业链上下游中小微科技型企业信贷支持；探索基于技术交易合同的融资服务模式。而针对成熟期企业，强化融资支持、资金归集、债券承销等综合金融服务，通过并购贷款支持企业市场化兼并重组。

实际上，这只是邮储银行打造科技金融生力军的一个缩影，邮储银行近年来不断丰富“U益创”科技金融产品服务体系，以拳头产品为核心，打造了广覆盖、全周期、多互动、数据驱动的专属产品方案。同时，大力实施“智改数转网联”工程，促进高技术企业成果加速转化。此外，在服务与风控体系构建上，邮储银行充分运用大数据技术，为科技型企业绘制精准画像，创新性地构建科技型企业能力评价体系。该体系从多个维度对企业评估，有效解决了科技型企业在准入和授信过程中面临的难题，让金融资源能够更加精准地流向真正有潜力的企业。

金融“活水”激发科创活力

科技型企业，尤其是科技型小微企业成长过程中，资金周转直接关乎企业兴衰。2024年10月，国家金融监督管理总局、国家发展改革委牵头建立了支持小微企业融资协调工作机制(下称“小微融资协调机制”)。邮储银行迅速响应，积极落实小微融资协调机制政策要求，用金融“活水”激发科技型小微企业科创活力。

“得益于邮储银行的贷款支持，我们的产品研发更有底气了。”厦门同安区一家新型生态环保建材生产企业的负责人邵先生感慨道。该企业正是在邮储银行信贷支持的持续助力下，茁壮成长为国家级高新技术企业，并成功入选厦门市技术创新基金的“白名单”企业。

在“千企万户大走访”活动中，邮储银行厦门分行的客户经理敏锐地捕捉到了该企业即将开展的新产品研发项目及其融资需求。为此，分行迅速组建专业团队，开辟绿色通道，为该企业办理了技术创新基金业务，不仅提升了企业的授信额度，还通过专项贷款定价和利息补贴等措施，大幅降低了企业的融资成本。

邮储银行厦门分行还全方位触及科技型企业的金融需求，让相关金融产品更加贴近当地专精特新及科技型企业的实际需要。同时，该行还提供孵化服务、产业基金对接、投贷联动等综合金融服务，助力科技型企业进行技术改造升级，切实减轻企业压力，增强企业实力，为企业发展增添强劲动力。

实际上，邮储银行科技金融一直在增量扩面，积极加大对科技型企业支持力度。截至2025年一季度末，服务科技型企业近10万户，融资余额突破6,000亿元，普惠型小微企业贷款余额1.67万亿元。业务运营模式创新上，邮储银行积极与优质产业基金开展合作，充分发挥中邮人寿保险股份有限公司、中邮资本管理有限公司等协同优势，协助企业对接投资机构。并与深圳证券交易所联合举办“科融通”股权融资路演活动，构建“贷款+外部直投”服务模式，为科技型企业提供多元化接力式金融支持。

从深圳欣冠精密的中长期贷款支持，到安徽双骏智能的阶梯式融资方案，再到厦门环保企业的低成本专项信贷，邮储银行正以金融创新破题科技企业成长之困，通过构建全生命周期服务体系、创新“看未来”评价模型、打造“U益创”产品矩阵，为科技型企业精准输血。在新时代科技强国建设的征程中，邮储银行将以更大力度推动科技-产业-金融良性循环，实现金融与科技的“双向赋能”，书写出创新驱动发展的时代新篇，持续为中国式现代化注入强劲金融动能。

(责编：曹淼、李源)

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