焦磊

4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，国民经济顶住压力稳定增长。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在5月19日国新办举行的新闻发布会上表示，面对急剧变化的复杂局势，各地区、各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，做强国内大循环，有力有效应对外部冲击，经济顶住压力稳定增长，延续向新向好态势。

规模以上工业增加值同比增长6.1%、全国服务业生产指数同比增长6.0%、社会消费品零售总额同比增长5.1%、货物进出口总额同比增长5.6%……

付凌晖表示，主要指标平稳较快增长，充分展现了我国经济强大韧性和抗冲击能力。从特点看，他总结为以下几点：生产供给较快增长、国内需求稳步扩大、外贸韧性得到彰显、就业形势总体稳定和新质生产力成长壮大。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，总体上看，4月国内宏观经济保持较强韧性，背后主要是今年逆周期调节政策发力，实施“一个上调、两个增加”，即上调财政赤字率，增加超长期特别国债发行及增加专项债发行和使用，包括“两新”“两重”等在内的稳增长政策效应在促消费、扩投资方面持续体现。

“总的来看，4月份，外部冲击影响加大，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，宏观政策协同发力，各方面积极应变、主动作为，国民经济应变克难稳定运行，发展质量持续提升，进一步增强了我们应对各种风险挑战的信心和底气。”付凌晖在发布会上说。

关税冲击骤然升级背景下，外贸的表现尤为引人关注。数据显示，1-4月份，我国货物进出口总额增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。4月份，我国货物进出口总额增长5.6%，其中，出口增长9.3%，保持了较快增长。

“4月份，在外部冲击加大的情况下，一些外贸企业生产经营压力有所加大，但是从经济的整体运行来看，4月份主要生产需求指标保持了平稳较快增长，就业形势总体稳定。”付凌晖说。

从特点来看，外贸多元化、产品竞争力强等因素成为外贸持续增长的主要支撑。1至4月份，我国和东盟进出口总额同比增长9.2%，比一季度加快2.1个百分点，我国对共建“一带一路”国家进出口增长3.9%，加快1.7个百分点；我国产业升级发展，技术含量较高的机电产品市场竞争力不断增强，成为出口的重要增长点。1-4月份，我国机电产品出口额同比增长9.5%。

付凌晖总结，在外部冲击加大的背景下，我国外贸能够顶住压力持续增长，一是反映出了产业基础坚实的支撑能力；二是体现出外贸快速调整的应变能力；三是展现出稳外贸政策的保障能力。

提振消费仍是当前扩内需、稳经济增长的关键点。大力提振消费，有利于有效应对外部挑战、畅通国内大循环、推动经济向好，也有利于改善民生、增强发展活力。

今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，开展提振消费专项行动，带动市场销售扩大，促进服务消费增长，有力支撑经济回升向好。主要呈现以下特点：市场销售稳步回升、消费品以旧换新相关商品销售大幅增长、部分基本生活类和升级类商品零售较快增长、旅游出行相关服务消费增长较快、消费新动能增势较好。

王青分析，“以旧换新”政策扩围加力在支撑居民商品消费方面仍继续发挥积极作用。4月限额以上单位家电、通讯器材、家具、文化办公用品零售额增速延续两位数高增，同比分别增长38.8%、19.9%、26.9%、33.5%，明显快于商品零售整体增速，其中通讯器材零售额增速放缓主因去年同期基数抬升。

民生银行首席经济学家温彬表示，4月消费大体保持稳健，一方面源于以旧换新政策支持，另一方面源于就业状况保持平稳。4月城镇调查失业率由5.2%回落至5.1%，外来农业户籍人口失业率由5.0%下降至4.7%。

近日，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，双方在联合声明中达成多项积极共识。在此背景下，下阶段我国的经济走势备受关注。

“中美贸易谈判取得突破性进展，国际机构随之上调对中国经济增长预期。”温彬认为，未来仍有较多不确定性，需提振内需、做强国内大循环，加大逆周期调节的力度。

付凌晖表示，国际环境变数仍多，多重风险交织叠加，国内经济回升向好的基础还需巩固。下阶段，要实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，扎实推进高质量发展，做强国内大循环，推动经济持续健康发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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