打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华为发布首款鸿蒙商用笔记本电脑并启动擎云星河计划

2025年05月19日18:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月19日电 （记者孙阳）记者从华为方面获悉，华为今日发布首款鸿蒙商用笔记本电脑华为擎云 HM940，擎云星河计划也正式启动。

2024年，华为正式发布HarmonyOS 5，在深挖用户需求后，将移动化、全场景、智能化的体验带入鸿蒙电脑中。首款鸿蒙商用笔记本电脑搭载HarmonyOS 5，内置系统级AI助手“小艺”，搭配企业级安全能力解决方案。

据介绍，华为擎云 HM940在键盘上加入了全新小艺智慧按键，支持一键拉起小艺对话面板，为用户提供文本生成、对话问答、翻译摘要等高阶AI能力，同时将AI与操作系统深度融合。硬件方面，根据华为实验室数据，整机重量轻至970g，薄至13.5mm，助力移动办公更便携。此外，得益于HarmonyOS 5创新跨设备协同技术，华为擎云 HM940可以实现跨设备的硬件调用，与平板、手机高效互联互通。

同时，华为将联合合作伙伴为企业客户开发更高效、更安全的鸿蒙企业级解决方案，随着应用开发的成熟逐步推向市场：面向大型企业，提供企业管理、企业安全、组织生产力3类解决方案，满足千行百业企业IT管控、办公等诉求；针对中小企业IT人员少、维护压力大等问题，提供企业后定制部署方案，通过云端简单配置操作，实现设备开箱即用。

在发布会期间，华为常务董事、终端BG董事长余承东面向商用领域，正式启动“擎云星河计划”。据了解，擎云星河计划旨在激励政企用户共建鸿蒙产业与生态发展，围绕企业管理，企业安全和组织生产力三大方向，与行业先锋客户开展鸿蒙的联合创新和应用，共同探索行业的数字化转型和创新发展。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
顶住压力稳定增长 国民经济强大韧性何来？
　　4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，国民经济顶住压力稳定增长。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在5月19日国新办举行的新闻发布会上表示，面对急剧变化的复杂局势，各地区、各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，做强国内大循环，有力有效应对外部冲击，经济顶住压力稳定增长，延续向新向好态势。…
华为发布首款鸿蒙商用笔记本电脑并启动擎云星河计划
　　人民网北京5月19日电 （记者孙阳）记者从华为方面获悉，华为今日发布首款鸿蒙商用笔记本电脑华为擎云 HM940，擎云星河计划也正式启动。 2024年，华为正式发布HarmonyOS 5，在深挖用户需求后，将移动化、全场景、智能化的体验带入鸿蒙电脑中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部