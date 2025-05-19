人民网北京5月19日电 （记者孙阳）记者从华为方面获悉，华为今日发布首款鸿蒙商用笔记本电脑华为擎云 HM940，擎云星河计划也正式启动。

2024年，华为正式发布HarmonyOS 5，在深挖用户需求后，将移动化、全场景、智能化的体验带入鸿蒙电脑中。首款鸿蒙商用笔记本电脑搭载HarmonyOS 5，内置系统级AI助手“小艺”，搭配企业级安全能力解决方案。

据介绍，华为擎云 HM940在键盘上加入了全新小艺智慧按键，支持一键拉起小艺对话面板，为用户提供文本生成、对话问答、翻译摘要等高阶AI能力，同时将AI与操作系统深度融合。硬件方面，根据华为实验室数据，整机重量轻至970g，薄至13.5mm，助力移动办公更便携。此外，得益于HarmonyOS 5创新跨设备协同技术，华为擎云 HM940可以实现跨设备的硬件调用，与平板、手机高效互联互通。

同时，华为将联合合作伙伴为企业客户开发更高效、更安全的鸿蒙企业级解决方案，随着应用开发的成熟逐步推向市场：面向大型企业，提供企业管理、企业安全、组织生产力3类解决方案，满足千行百业企业IT管控、办公等诉求；针对中小企业IT人员少、维护压力大等问题，提供企业后定制部署方案，通过云端简单配置操作，实现设备开箱即用。

在发布会期间，华为常务董事、终端BG董事长余承东面向商用领域，正式启动“擎云星河计划”。据了解，擎云星河计划旨在激励政企用户共建鸿蒙产业与生态发展，围绕企业管理，企业安全和组织生产力三大方向，与行业先锋客户开展鸿蒙的联合创新和应用，共同探索行业的数字化转型和创新发展。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经