人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰）5月19日15时33分，满载460名游客的“京和号”旅游专列从北京丰台站鸣笛启程，开启为期19天的新疆南北疆深度环游之旅。

2025年5月19日是第15个“中国旅游日”，“京和号”迎来开行十一周年，十一年来，“京和号”搭载近万名游客前往新疆游览，作为首都与新疆的文旅纽带，以“丝路精神”为内核，架起民族团结与文化交流的“彩虹桥”。

据中铁旅集团相关负责人介绍，本趟专列行程横跨甘肃、新疆、青海三省区，沿途覆盖7处国家5A级旅游景区及9处4A级景区。游客将深度游览天山天池、喀纳斯湖、赛里木湖等自然奇观，探访喀什老城、炳灵寺石窟等人文胜地，并在青海湖畔为旅程画上圆满句点。行程特别融入新疆特色美食体验，从羊肉串、大盘鸡到九碗三行子，游客可一站式品味地道风味，感受“舌尖上的丝路”。

据了解，针对专列运行时间长的特点及中老年群体健康需求，本次专列的餐食加工严格控量油、糖、盐，制定适合中老年团体专属食谱，选取应季蔬菜和促进肠道健康的膳食纤维食材，达到营养均衡，让游客在餐车上吃到美味与健康。同时，专列配备2名专业医护人员全程陪同，带有血压仪、血糖仪等仪器及急救药物，为游客安全、健康、舒适游玩保驾护航。

据“京和号”旅游专列列车长介绍，乘务组致力于为游客打造舒适安心的旅行体验，在列车整备方面，对列车卫生、卧具备品进行精心整备，为每位游客配备全新贴身卧具，并对车门、车窗、电茶炉、卫生间等重点部位及服务设施展开全面检查。列车服务方面，每节车厢均配备服务与应急处置能力强的乘务人员。乘务组将根据天气变化实时调节车内温度，提供充电宝、针线盒、洗漱用品等旅行必需品。

此外，针对游客白天游玩辛苦、晚上需要高质量睡眠的需求，“京和号”乘务组精心研发了旅行头部助眠操，通过专业的手法按摩，有效缓解游客旅途中的疲劳感，帮助改善睡眠质量。

据北京车辆段相关负责人介绍，本次“京和号”旅游专列共计编组17辆，全部由庞巴迪高级软卧车厢构成，相较于传统车辆，无论是车厢的静谧性，床铺座椅等上部设施乘坐的舒适性，还是列车运行的平稳性上，都更具有优势。“在车辆运行中，安排4名骨干车辆乘务员途中动态监控列车运行状态，最大限度满足游客途中所需，为本次旅游专列顺利开行保驾护航。”

(责编：郝帅、吕骞)

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