新华社合肥5月19日电（记者吴慧珺、宋晨）记者19日从深空探测实验室获悉，鹊桥二号中继星自2024年3月20日发射，目前已在轨稳定运行14个月，其携带的3台载荷在完成在轨测试后，相继开展了科学探测，包括对地球等离子体层和磁层进行了大尺度成像观测、地月系统VLBI（甚长基线干涉测量）试验观测等，取得了阶段性进展。

其中，极紫外相机获得了国际首幅83.4nm波段电离层全景图像，为太阳活动对等离子体层的影响等研究提供了重要观测数据。

阵列中性原子成像仪获取了高分辨率的磁层能量中性原子图像数据，特别是地球磁层平静期间、磁暴期间及亚暴期间的探测数据，为开展地球磁层在不同太阳活动期间的能量粒子变化等研究提供了第一手观测数据。

月球轨道VLBI（甚长基线干涉测量）试验系统，通过与上海65米天马望远镜等测站开展月地联合观测，首次将物理观测基线延长至38万公里，成功观测射电源A00235、嫦娥六号轨道器等深空目标，观测精度得到了大幅提升。

据悉，2024年5月至6月，鹊桥二号中继星为嫦娥六号人类首次月背取样任务的圆满完成提供了稳定可靠的中继通信保障。未来，鹊桥二号中继星除继续开展科学探测外，还将为后续国内、国外月球探测任务提供中继通信服务。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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