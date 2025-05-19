有记者问：美国商务部网站调整了其5月12日发布的AI芯片出口管制指南新闻稿相关表述，将“在世界任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制法规”调整为“警告业界使用中国先进计算机芯片，包括特定华为昇腾芯片的风险”。请问中方对此有何评论？

答：5月15日商务部例行新闻发布会上，中方已就相关问题阐明严正立场。美方发布有关指南后，中方通过中美经贸磋商机制，在各层级与美方进行交涉沟通，指出美方行为严重破坏中美日内瓦高层会谈共识，要求美方纠偏纠错。中方注意到，近日美方对指南新闻稿相关表述进行了调整，但指南本身的歧视性措施和扭曲市场本质并没有改变。

美方滥用出口管制措施，以莫须有的罪名对中国芯片产品加严管制，甚至干涉中国公司在中国境内使用中国自己生产的芯片，美方的手伸得太长，是典型的单边霸凌行径，中方坚决反对。美方行为严重损害中国企业正当权益，严重威胁全球半导体产供链安全稳定，严重冲击全球科技创新。给别人“下绊子”，不会让自己跑的更快。这种以单边保护主义手段，妄图围堵、孤立其他国家的做法，终将损害美自身产业竞争力，其结果只能是搬起石头砸自己的脚。

中方敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性措施。双方应共同维护日内瓦高层会谈共识，通过中美经贸磋商等机制，加强立场沟通，有效管控分歧，协商解决各自关切，推动构建可持续的、长期的、互利的双边经贸关系。倘若美方一意孤行，继续实质性损害中方利益，中方必将采取坚决措施，维护自身正当权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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