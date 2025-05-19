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商务部新闻发言人就美国商务部调整芯片出口管制有关表述答记者问

2025年05月19日21:30 | 来源：商务部网站
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有记者问：美国商务部网站调整了其5月12日发布的AI芯片出口管制指南新闻稿相关表述，将“在世界任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制法规”调整为“警告业界使用中国先进计算机芯片，包括特定华为昇腾芯片的风险”。请问中方对此有何评论？

答：5月15日商务部例行新闻发布会上，中方已就相关问题阐明严正立场。美方发布有关指南后，中方通过中美经贸磋商机制，在各层级与美方进行交涉沟通，指出美方行为严重破坏中美日内瓦高层会谈共识，要求美方纠偏纠错。中方注意到，近日美方对指南新闻稿相关表述进行了调整，但指南本身的歧视性措施和扭曲市场本质并没有改变。

美方滥用出口管制措施，以莫须有的罪名对中国芯片产品加严管制，甚至干涉中国公司在中国境内使用中国自己生产的芯片，美方的手伸得太长，是典型的单边霸凌行径，中方坚决反对。美方行为严重损害中国企业正当权益，严重威胁全球半导体产供链安全稳定，严重冲击全球科技创新。给别人“下绊子”，不会让自己跑的更快。这种以单边保护主义手段，妄图围堵、孤立其他国家的做法，终将损害美自身产业竞争力，其结果只能是搬起石头砸自己的脚。

中方敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性措施。双方应共同维护日内瓦高层会谈共识，通过中美经贸磋商等机制，加强立场沟通，有效管控分歧，协商解决各自关切，推动构建可持续的、长期的、互利的双边经贸关系。倘若美方一意孤行，继续实质性损害中方利益，中方必将采取坚决措施，维护自身正当权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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