新华社北京5月19日电 题：以法之名护航民营经济勃勃生机——写在民营经济促进法施行之际

新华社记者

法治化环境，最能聚人聚财、最有利于发展。

我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律——民营经济促进法将于5月20日起施行，为促进民营经济持续、健康、高质量发展提供更坚实的法治保障。

法律千万条，首要在落实。民营经济促进法落地见效，必将有力维护民营经济组织合法权益、增强企业家信心、激发市场活力，以更优的营商“软”环境锻造企业发展“硬”实力，推动民营经济发展开启新篇章。

为“自己人”提供更有力法治保障

“不说不能办，要说怎么办”……

走进福州市政务服务中心，“窗口无否决权服务”的告示牌格外醒目。这里还设有“办不成事”专窗，专窗人员跟进“疑难杂症”，让企业和群众办事更明了、心里有底气。

企业是经济的细胞。企业有活力，经济发展有动力。

“我是一贯支持民营企业的”，习近平总书记十分重视支持民营经济健康发展、关心民营企业家健康成长，强调“民营经济是我国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人”。

2018年11月、2025年2月，习近平总书记两次在民营企业座谈会上发表重要讲话，对促进民营经济健康发展、高质量发展作出全面部署，为制定民营经济促进法提供了根本遵循。

法治，是最好的营商环境。

从党的二十届三中全会将“制定民营经济促进法”列为重要改革举措，到2024年中央经济工作会议对出台民营经济促进法提出明确要求，再到2025年4月30日十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过……

民营经济促进法颁布施行，为“自己人”提供更有力法治保障，让广大民营企业吃下干事创业“定心丸”——

第一次将坚持“两个毫不动摇”写入法律；

第一次明确民营经济的法律地位；

第一次在法律中规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策”；

……

法律中的诸多“第一次”，充分彰显我们党和国家对民营经济发展的基本方针政策不能变，也不会变。

司法部有关负责人表示，制定出台民营经济促进法是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署的重要举措，是社会主义市场经济建设的标志性事件，在我国民营经济发展历程中具有里程碑意义。

9章、78条……民营经济促进法立足基础性法律的定位，统筹兼顾，对广大民营企业普遍关心关注的公平竞争、投融资促进等作出针对性规定。

将党中央对民营经济平等对待、平等保护的要求落下来，持续优化稳定、公平、透明、可预期的民营经济发展环境，进一步激发民营经济的内生动力和创造活力……法律制度更健全，保障体系更有效，发展信心更充沛。

“民营经济促进法回应了企业家长期以来对公平竞争、产权保护等方面的核心关切，让我深切感受到党和国家在制度层面为民营企业发展保驾护航的决心。”圣源地毯集团有限公司董事长薛婷说。

让法律规定“春风化雨”落实落细

就在民营经济促进法表决通过前一天，一则消息引起广泛关注。

4月29日，国家发展改革委会同商务部、市场监管总局发布《关于开展市场准入壁垒清理整治行动 促进全国统一大市场建设的通知》，全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的各类不合理规定和做法，让“非禁即入”落地生根，营造公平的市场准入环境。

法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。贯彻实施民营经济促进法，以良法促进发展、保证善治，离不开相关法律法规、政策措施的进一步配套。

记者从国家发展改革委了解到，民营经济促进法立法过程中，国家发改委会同有关部门提前谋划、同步开展相关制度的“立改废释”。一批配套制度机制已经出台，还有一批正在加快推进。

“国家发展改革委将积极履行统筹协调职能，强化刚性约束，会同有关部门全力推动法律实施。”国家发展改革委有关负责人表示，将在破除障碍、治理拖欠、依法保护合法权益、落实纾困政策、加强政企沟通等五方面下功夫，努力营造促进民营经济健康发展的良好法治环境。

政府行为越规范，市场作用就越有效。民营经济促进法强化行政执法监督，坚决遏制“乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封”等行为。

“您好，这是本次检查的二维码……”

一个“检查码”，便可让企业验明检查人员“真身”，还可获取检查任务、事项等内容。今年以来，各地规范涉企行政检查“码”上行动，“新招”不断。

“贯彻实施民营经济促进法，我们将继续加强对执法突出问题的查纠整改，坚决纠治到位。”司法部行政执法协调监督局局长刘波介绍，司法部正在扎实开展规范涉企行政执法专项行动，加快研究制定行政执法监督条例，督促各地区各部门加大对行政执法违法行为查处力度。截至5月18日共汇集问题线索3566条，为企业挽回损失4421.84万元。

有恒产者有恒心。

规范强制措施，禁止违法实施收费、罚款或摊派财物，规范异地执法行为……民营经济促进法加强对民营经济组织及其经营者的人身权利、财产权利以及经营自主权等合法权益的保护，为执法司法机关公正履职提出明确要求。

人民法院精准适用失信惩戒措施，让符合信用修复条件的企业重返市场、创新创业；

检察机关聚焦企业诉求高频问题，深入推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督；

公安机关重拳打击严重扰乱市场秩序的串通投标、提供虚假证明文件等犯罪，维护公平公正市场秩序；

……

一系列举措推动严格公正执法司法，民营经济促进法“春风化雨”的基础更加坚实。

“我们将进一步强化民营经济促进法与其他法律法规适用的协调与衔接，确保法律实施效果。”最高人民法院民二庭副庭长周伦军说，最高法将加快出台司法解释，推动构建企业内部处分、民事赔偿和刑事惩治等多重责任并举的追责体系，切实帮助民营企业“挖蛀虫”“打内鬼”。

最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅表示，检察机关将加强涉企刑事案件财物查封、扣押、冻结及处置的监督，重点监督超权限、超范围、超数额、超时限“查扣冻”财产。准确把握违法与犯罪、罪与非罪界限，依法审慎办理刑民交叉、新业态新领域涉企刑事案件。

民营企业和民营企业家大显身手正当其时

走进山东德州欧文斯新型建材有限责任公司，车间里各式机械轰隆作响。

不久前，这家企业的负责人一次性支付300万元，订购了一套全新的生产设备。他的底气，来自当地银行一笔贷款授信，不到一周便审批放款到位。

翻开民营经济促进法，“投资融资促进”一章引人注目，其中就提升金融服务可获得性和便利度作出了明确规定。

金融活水，托举“小巨人”破浪前行。截至2025年一季度末，我国民营企业贷款余额76.07万亿元，同比增长7.41%；普惠型小微企业贷款余额35.3万亿元，同比增长12.5%。

“按照民营经济促进法要求，我们将不断优化信贷供给政策，对中小微企业贷款的风险资本权重给予八五折到七五折的优惠，提高银行放贷积极性。”金融监管总局有关司局负责人表示，近期还将会同有关部门发布小微企业金融服务一揽子政策，共同推动金融业为民营经济提供更加便捷、高效、可持续的服务。

市场规则越清晰，企业信心越坚定。

从落实公平竞争审查制度，到定期清理市场准入壁垒，民营经济促进法为民营企业参与市场竞争锻造“护身符”，用法治力量稳定市场预期、汇聚发展合力。

提出促进民营企业发展37条重点举措，推动实施《公平竞争审查条例实施办法》……市场监管部门充分发挥职能，激发民营经营主体投资并购活力，着力整治乱象。

持续实施民营企业家法治素养提升计划，开展“企业家学法”系列活动……全国工商联更好发挥桥梁纽带和助手作用，加强民营经济促进法宣传贯彻，推动构建亲清政商关系，引导广大民营企业和民营企业家弘扬企业家精神，专心致志做强做优做大企业。

“民营经济促进法为工商联履职尽责提供了法律依据和法治保障。”全国工商联经济服务部副部长陆军表示，将着力推动民营经济促进法落地实施，组织开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动，及时反映企业诉求，协同打通市场准入、投融资、账款清欠等政策落地“最后一公里”。

以法为纲、共谋发展，营造全社会关心、支持、促进民营经济发展的良好氛围。

发放宣传手册，讲解法律条文……正逢乡镇集日，贵州松桃苗族自治县法院盘信人民法庭工作人员来到百姓身边，宣传普及民营经济促进法。

这部即将施行的法律也涉及全社会各方面的权利、义务和责任。从国家机关到行业协会商会，从企业负责人到社会公众，方方面面各司其职、共同努力，将法律制度转化为促进民营经济高质量发展的生动实践和丰硕成果。

“我们要积极抢抓法律实施带来的政策机遇，在国家重大战略和重点领域中主动担当。”中国民营经济研究会副会长、万达集团党委书记尚吉永说，将严格遵守民营经济促进法等法律规定，加强企业合规管理，规范经营行为，坚决维护市场秩序。

新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为。用法治力量护航民营企业和企业家大胆闯、放手拼，民营经济航船必将乘风破浪、行稳致远。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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