4月份宏观政策协同发力，主要指标平稳较快增长——

本报记者 王俊岭

五月十八日，第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会开启公众开放日。洽谈会吸引了三十八个国家和地区经贸代表团、国内一千五百余家企业参展。图为外籍参观者在展区内选购商品。

原 勇摄（人民视觉）

5月19日，国家统计局发布最新国民经济运行情况数据。总体看，4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实国家决策部署，加紧实施更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部冲击，生产需求平稳增长，就业形势总体稳定，新动能积聚成长，国民经济顶住压力稳定增长，延续向新向好发展态势。

主要指标稳定增长

全国规模以上工业增加值同比增长6.1%、全国服务业生产指数同比增长6.0%、全国城镇调查失业率比上月下降0.1个百分点……4月份，中国经济多项主要指标保持了稳定增长态势。

在5月19日举行的国新办发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，4月份主要指标的表现，充分展现了中国经济强大韧性和抗冲击能力。

从工业来看，宏观政策组合效应持续释放，工业保持较快增长。4月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，是去年以来月度增速中比较快的速度。在“两新”政策加力扩围和产业升级带动下，装备制造业持续较快增长，4月份装备制造业增加值同比增长9.8%。对规模以上工业增长的贡献率达到55.9%。

从服务业来看，在扩大内需政策的作用下，服务业增势平稳。4月份，服务业生产指数同比增长6%，也是今年以来月度增速中次高的水平。4月份，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长10.4%和8.9%，明显快于全部服务业增长。

外贸方面，中国加大外贸多元化发展，积极开拓与“一带一路”相关国家贸易，推动外贸保持平稳增长。1至4月，中国货物进出口总额同比增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。

“今年以来，宏观政策更加积极有为，存量和增量政策接续发力，有力扩大了需求、促进了生产、支持了创新、稳定了预期，为保持经济平稳运行发挥了关键作用。”付凌晖说。

提振消费效果显现

付凌晖说，各地区各部门加力扩围实施“两新”政策，开展提振消费专项行动，带动市场销售扩大，促进服务消费增长，有力支撑经济回升向好。

市场销售稳步回升。1至4月份，社会消费品零售总额同比增长4.7%，比一季度加快0.1个百分点。服务零售额同比增长5.1%，增速也比一季度加快0.1个百分点，连续两个月加快。

消费品以旧换新相关商品销售大幅增长。4月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类商品零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%和19.9%，均明显快于商品零售额增速。

部分基本生活类和升级类商品零售较快增长。4月份，限额以上单位粮油食品类、体育娱乐用品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长14%、23.3%和25.3%。

旅游出行相关服务消费增长较快。受假日出行需求旺盛带动，居民旅游、出行、通讯等服务性消费增长较快。1至4月份，交通出行、通讯信息、旅游咨询租赁服务类零售额均保持两位数增长。

消费新动能增势较好。随着信息技术快速发展和物流配送体系不断完善，网上零售、即时零售等新业态因高效便捷受到消费者欢迎。1至4月份，实物商品网上零售额同比增长5.8%，继续快于社会消费品零售额增速。

“今年以来政策效果继续显现，市场销售延续回升态势，但消费内生动力还需要进一步增强。下阶段，要实施好提振消费专项行动，继续提升居民消费能力，促进经济健康发展和民生持续改善。”付凌晖说。

创新动能继续成长

付凌晖表示，从下阶段情况看，国际环境依然复杂严峻，不稳定、不确定、难预料因素比较多，国内周期性、结构性矛盾交织，但中国经济长期向好的基本面没有改变，各项宏观政策协同发力，各方面聚力攻坚、积极应变，创新动能继续成长，经济持续回升具有较多有利条件。

数据显示，1至4月份，全国固定资产投资（不含农户）147024亿元，同比增长4.0%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长8.0%。高技术产业中，信息服务业，计算机及办公设备制造业，航空、航天器及设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长40.6%、28.9%、23.9%、17.6%。

从制造业来看，今年以来呈现工业生产较快增长、工业转型升级持续、工业新动能不断壮大等特点。4月份，集成电路制造、光电子器件制造增加值分别增长21.3%和19%；新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长38.9%和61.8%；智能无人飞行器制造、智能车载设备制造行业增加值分别增长74.2%和29.3%。

“工业高端化、智能化、绿色化发展态势明显，新质生产力不断培育壮大。”付凌晖说，当前工业产品价格仍在低位运行，部分行业企业生产经营还面临不少困难。下阶段，要继续扩大国内需求，落实各项支持工业发展政策，推动科技创新和产业创新融合发展，优化调整产业结构，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，促进工业持续健康发展。

付凌晖表示，中国经济基础牢、发展有成效、制度有优势、政策有保障、市场有活力，完全有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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