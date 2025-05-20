本报北京5月19日电（记者邱海峰）国家外汇管理局19日公布的数据显示，4月，跨境资金总体呈现净流入，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入173亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌介绍，从主要渠道看，一是我国外贸呈现一定韧性，货物贸易项下跨境资金净流入649亿美元，保持较高规模；二是外资配置人民币资产意愿持续向好，4月外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平，4月下旬外资投资境内股票转为净买入；三是主要流出渠道平稳有序。

国家外汇局当日发布的统计数据显示，4月，银行结汇2139亿美元，售汇2182亿美元；银行代客涉外收入7031亿美元，对外付款6858亿美元。

“市场预期平稳，境内外汇供求基本平衡。”李斌说，4月银行结汇和售汇环比分别增长12.8%和13.9%，市场交易保持活跃。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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