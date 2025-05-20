打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度减税降费及退税超4000亿元

2025年05月20日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京5月19日电（记者汪文正）国家税务总局19日发布的最新数据显示，一季度，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达4241亿元。

　　增值税发票数据显示，在结构性减税降费政策等多方面措施综合作用下，我国科技创新与制造业高质量发展加快推进。一是创新动能增势向好。今年前4个月，高技术产业销售收入同比增长13.9%；全国科技成果转化服务销售收入同比增长33.6%；数字经济核心产业同比增长9.7%，全国企业采购数字技术金额同比增长9.4%。二是制造业稳步增长。今年前4个月，制造业企业销售收入同比增长4.7%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长9.4%、12.6%和12.2%。

　　国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续依托税收大数据深化拓展“政策找人”，确保政策红利直达快享，以税费优惠政策的精准落地助力我国新质生产力加速培育、制造业高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
顶住压力稳定增长 国民经济强大韧性何来？
　　4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，国民经济顶住压力稳定增长。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在5月19日国新办举行的新闻发布会上表示，面对急剧变化的复杂局势，各地区、各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，做强国内大循环，有力有效应对外部冲击，经济顶住压力稳定增长，延续向新向好态势。…
华为发布首款鸿蒙商用笔记本电脑并启动擎云星河计划
　　人民网北京5月19日电 （记者孙阳）记者从华为方面获悉，华为今日发布首款鸿蒙商用笔记本电脑华为擎云 HM940，擎云星河计划也正式启动。 2024年，华为正式发布HarmonyOS 5，在深挖用户需求后，将移动化、全场景、智能化的体验带入鸿蒙电脑中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部