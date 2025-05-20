一季度减税降费及退税超4000亿元
2025年05月20日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月19日电（记者汪文正）国家税务总局19日发布的最新数据显示，一季度，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达4241亿元。
增值税发票数据显示，在结构性减税降费政策等多方面措施综合作用下，我国科技创新与制造业高质量发展加快推进。一是创新动能增势向好。今年前4个月，高技术产业销售收入同比增长13.9%；全国科技成果转化服务销售收入同比增长33.6%；数字经济核心产业同比增长9.7%，全国企业采购数字技术金额同比增长9.4%。二是制造业稳步增长。今年前4个月，制造业企业销售收入同比增长4.7%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长9.4%、12.6%和12.2%。
国家税务总局有关司局负责人表示，税务部门将持续依托税收大数据深化拓展“政策找人”，确保政策红利直达快享，以税费优惠政策的精准落地助力我国新质生产力加速培育、制造业高质量发展。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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