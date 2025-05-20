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做强自己，坚定不移走向世界（走市场 看韧性 强信心）

——江苏昆山企业开拓国际市场一线观察

本报记者 王伟健 郁静娴
2025年05月20日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我们非常幸运且感激，在这次事故中，这款儿童安全座椅保护了我女儿的安全……”日前，位于江苏昆山的好孩子集团有限公司收到了一封跨越重洋的来信，写信者来自美国，名叫布莱恩。

　　不久前，布莱恩一家在旅途中遭遇车祸，所幸，坐在后排安全座椅上的女儿安然无恙。在事故中保护这名小女孩的，正是好孩子集团在美国上市的产品——“阿波罗”汽车安全座椅。

　　昆山是我国的外贸“重镇”之一。今年一季度，昆山市外贸进出口完成1868.7亿元、增长5.9%，进出口均创历史同期新高。

　　在昆山采访，政府和企业负责人普遍认为，发展道路上，风风雨雨是常态，做优产品，做强自己，坚定不移走向世界，前景始终光明。

　　“产品畅销，离不开完备高效的供应链体系”

　　轻按按钮，座椅可360度旋转，方便抱婴幼儿上车；靠背高度可以灵活调节，适应儿童不同年龄段身高变化……位于昆山陆家镇的好孩子集团总部展厅里，就摆放着这款安全座椅。凭借创新的设计理念、过硬的安全性能和方便的使用体验，这款座椅上市后广受欢迎，年销量达40多万台。

　　“产品畅销，离不开完备高效的供应链体系。”好孩子集团董事长宋郑还说，无论是一个小小的搭扣，还是布套、金属件，与婴童座椅产品相关的所有零部件，基本上都能在方圆30公里以内找到合适的供应商。

　　龙头企业带动上下游加速集聚，形成“研发+制造+运营+服务”的低空经济产业链；抢抓汽车产业变革全新机遇，深度融入长三角汽车产业体系，吸引近千家优质企业集聚，形成产值超1500亿元的汽车产业链……在昆山，供应链、创新链、产业链实现深度融合，正是企业开拓国际市场背后的底气所在。

　　“在与世界的双向奔赴中成就更多全新增量”

　　从“中国制造”到“世界品牌”，好孩子集团的“全球化之旅”收获累累硕果。

　　婴福乐是一家有着百年历史的美国本土婴儿用品品牌，过去产品以中低端为主，缺乏竞争力，一度濒临倒闭。2014年好孩子集团正式将其收购。

　　经过详细市场调研，公司决定联合研发生产一款新型汽车安全座椅。在前后7个月时间的技术攻关后，能够360度旋转的安全座椅“阿波罗”一上市，便成为美国市场上的“爆款”。得益于“阿波罗”这款产品的成功，婴福乐品牌得以重振旗鼓。

　　参与研发的技术人员张有才回忆，每个星期，中美双方人员都通过视频会议商讨各种细节，每个零件用什么材质、多大规格、如何进行装配等，大家各抒己见，一旦敲定，立刻落实。

　　“为确保安全，我们的产品经过了严格的检测。”好孩子集团研发中心开发部经理刘伟说，“我们建立全新的安全测试实验室，通过3D模拟真实场景进行反复试验，发现问题，立刻进行修正。”

　　“面对复杂多变的国际环境，在与世界的双向奔赴中成就更多全新增量。”宋郑还表示，目前好孩子集团已拥有七大自主品牌，设立了八大全球研发中心，努力建设全球一体化数字化平台。

　　开放型经济是昆山立足之本，早在创办开发区之初，就闯出了一条全国闻名的“昆山之路”。近3年，昆山累计实际使用外资近50亿美元，集聚了全球80个国家和地区的超1万个外资项目。

　　“在与多元市场对接中赢得更多机会”

　　在好孩子集团昆山研发中心会议室的墙板上，有这样一幅手绘图案：大大的爱心轮廓中间写着“KRD（昆山研发中心的英文缩写）真棒”，落款是美国婴福乐公司设计师米歇尔。

　　“合作共赢是大势所趋。”最近，记者采访了远在美国的米歇尔。她肯定地表示，合作对所有人来说是双赢的——“我们了解美国消费者的使用需求，中国同事则在产品开发、制造等方面具有独特优势。”

　　巴黎、慕尼黑、阿姆斯特丹、米兰、巴塞罗那、布拉格、纽约、东京……好孩子线下旗舰门店已经遍布全球，在与世界消费者的频频交互中，不断练内功、强本领。

　　面向更加广阔的市场，众多企业在昆山扬帆远航。

　　在乐美包装（昆山）有限公司，工作人员麻利地清点打包刚下线的液体无菌包，“等这些货物打包好，马上就送去报关，今天共有37个集装箱，分别出口到墨西哥、越南、南非等国家。”

　　2014年，乐美包装落户昆山高新区，并在这里设立总部，拓展全球市场。每天，5000万个无菌液态食品包装从这里下线，通过航运物流网络，送往全球80多个国家和地区、超300家客商手中。去年出口共建“一带一路”国家金额达8.7亿元，同比增长30%。

　　“我们在与多元市场对接中赢得更多机会，面对国际地缘政治的变化，增强了抗风险能力，目前产品90%用于出口。”公司总经理宋军介绍，企业一季度产值达7.3亿元、同比增长12.3%，近期产线也是满负荷运转。

　　前段时间，昆山市商务局组织100多家外贸企业，与电商平台合作，点对点指导企业选品和开拓海外新市场。“昆山具有独特的外贸基础和优势，为企业出海保驾护航大有可为。”昆山市商务局副局长沈睿智介绍。

　　今年以来，昆山从政策和市场两端双向发力，全力稳住外贸龙头企业，持续优化服务效能，支持企业开拓共建“一带一路”国家等新兴市场。今年二季度，预计将举办60多场重点展会，分门别类推介给企业。

　　昆山市相关部门还与企业积极应变、主动而为，形成合力，推动内外贸一体化发展。当前，昆山正加速推出“外贸优品”“昆山好物”展销专区，力争尽快实现市区商圈全覆盖。借力首次承办“苏州五五购物节”及各类展会等活动，加快推动膳魔师、辰宇文创等150余家终端产品企业“上平台、上连锁、上大型商超”。

　　干字当头，奋发有为，在高质量发展的航道上，昆山坚定前行。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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