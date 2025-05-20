4月份，国内需求有效扩大，生产供给较快增长

本报记者 刘志强

数据来源：国家统计局

制图：张芳曼

4月份，中国经济有力有效应对外部冲击，顶住压力稳定增长，延续向新向好态势。“这既得益于我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，也得益于宏观政策协同发力、各方面积极应变，更是坚定不移推动高质量发展、加快构建新发展格局的结果。”5月19日举行的国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示。

需求——

市场销售稳定增长，投资规模持续扩大

4月份，扩大内需战略持续推进，国内需求有效扩大。

从消费看，消费品以旧换新政策效应持续释放，市场销售保持稳定增长。4月份，社会消费品零售总额同比增长5.1%。其中，与消费品以旧换新相关的家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类、建筑及装潢材料类商品零售额合计拉动社会消费品零售总额增长1.4个百分点。在假日经济等带动下，服务零售保持稳定增长。1至4月份，服务零售额同比增长5.1%。

“随着政策效果继续显现、消费动能不断壮大，消费对经济增长的拉动有望持续增强。”付凌晖说。

从投资看，投资总体稳定增长。1至4月份，固定资产投资增长4.0%。在大规模设备更新带动下，1至4月份设备工器具购置投资增长18.2%，对全部投资增长贡献率达到64.5%。

制造业投资较快增长。1至4月份，制造业投资同比增长8.8%，明显快于全部投资增长。在产业升级带动下，消费品制造业和装备制造业投资增势较好，分别增长13.4%和8.2%。

基础设施投资平稳增长。1至4月份，基础设施投资同比增长5.8%。其中，水利管理业投资增长30.7%，水上运输业投资增长26.9%。

高技术服务业投资增势较好。科技创新和产业创新加快融合，1至4月份，高技术服务业投资同比增长11.3%，其中专业技术服务、信息服务投资分别增长17.6%、40.6%。

付凌晖表示，下阶段，我国投资潜力依然巨大，支撑投资增长有利因素仍然较多，“一是产业升级发展空间广阔，二是重大区域战略引领带动，三是社会民生领域还有较大投资需求。要着力提高投资效益，持续优化投资结构，更好发挥投资扩需求优供给的作用”。

供给——

产业高端化发展态势明显

工业生产是经济稳定增长的重要支撑。4月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%；41个大类行业中，36个行业同比增长，增长面超八成。

产业高端化发展态势明显。4月份，规模以上高技术制造业增加值增长10%，快于全部规模以上工业3.9个百分点。1至3月份，规模以上战略性新兴服务业企业营业收入同比增长8.3%，保持较快增长。4月份，集成电路制造、光电子器件制造增加值分别增长21.3%、19%；3D打印设备、工业控制计算机及系统产量分别增长60.7%、29.5%。

智能化、绿色化转型提速。新能源产业发展态势较好，4月份，新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长38.9%、61.8%。智能产品生产快速增长，4月份，智能无人飞行器制造、智能车载设备制造行业增加值分别增长74.2%、29.3%；工业机器人产量增长51.5%。人工智能大模型、人形机器人等科技前沿领域实现突破，将进一步促进产业升级发展。

“两新”政策加力扩围，促进产业技术升级和市场需求扩大。在设备更新政策带动下，4月份，农产品初加工机械、包装专用设备产量保持两位数增长；在以旧换新政策带动下，电动自行车、液晶显示屏等产品产量保持快速增长。

同时，扩大内需带动服务业增势平稳，4月份，服务业生产指数同比增长6%。数字化转型持续深入、旅游交通出行增多，4月份，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长10.4%、8.9%，快于全部服务业增长。

外贸——

多元化发展，民营企业进出口增长较快

1至4月份，我国货物进出口总额增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。4月份货物进出口总额增长5.6%，其中出口增长9.3%，保持较快增长。

外贸多元化发展取得新成效。4月份，尽管对美贸易下滑，但我国对东盟和共建“一带一路”国家的进出口加快，有力支撑了外贸增长。1至4月份，我国对东盟进出口总额同比增长9.2%，比一季度加快2.1个百分点；对共建“一带一路”国家进出口增长3.9%，加快1.7个百分点。

民营外贸企业进出口增长较快。1至4月份，民营企业进出口同比增长6.8%，好于整体外贸形势。

机电产品出口增势较好，1至4月份增长9.5%，快于一季度。

“在外部环境急剧变化的形势下，我国外贸克服困难，保持了平稳增长，彰显出强大韧性和国际竞争力。”付凌晖认为，这体现出我国产业基础坚实的支撑能力、外贸快速调整的应变能力、稳外贸政策的保障能力，“面对外部冲击，各地区、各部门强化对外贸企业的支持，加大出口退税、金融支持、贸易便利化等政策力度，为外贸发展创造了良好政策环境。”

付凌晖表示，中美大幅降低双边关税水平，有利于双方贸易增长，也有利于世界经济复苏，“国际环境依然复杂严峻，单边主义、保护主义抬头，严重冲击国际经贸秩序。但国际合作共赢的大势不会改变，我国坚定不移扩大高水平对外开放也不会改变。”

“我国经济基础牢、发展有成效、制度有优势、政策有保障、市场有活力，完全有条件、有能力、有底气应对各种风险挑战。”付凌晖表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，“在多重有利因素支撑下，有望保持总体平稳、稳中有进的发展态势。”

记者手记

风险挑战不足惧

外部环境不确定性上升的背景下，4月份中国经济的表现格外引人关注。最新发布的成绩单，再次彰显了中国经济强大的“抗压能力”，为发展注入底气与信心。

透过成绩单，可以看到内需为主导、内部可循环的大国经济独有优势。需求端，4月份，随着提振消费专项行动深入开展、“两新”政策加力扩围实施，消费、投资等需求有效释放。供给端，新能源汽车、工业机器人等产品产量增势明显，人工智能大模型等科技前沿领域加快突破，显示工业生产稳中有进、新质生产力茁壮成长。总体看，我国产业体系完备、市场空间广阔，国内大循环具有内在稳定性、长期成长性，为对冲国际循环的不确定性提供了有利条件。扩大内需、优化供给，中国经济将在供给与需求的更高水平动态平衡中平稳向前。

透过成绩单，可以看到中国外贸的强大韧性和国际竞争力。4月份，在单边主义、保护主义逆流涌动的背景下，我国货物出口取得9.3%的增长殊为不易。这背后，是与日俱增的硬核实力，是外贸多元化的有力支撑，是稳外贸政策的落地见效。主动拥抱经济全球化，不断扩大“朋友圈”，中国经济的舞台会越来越宽广。

顶住“压力测试”，栉风沐雨前行，中国经济展现出应对各种风险挑战的强大能力。坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，中国经济必将行稳致远。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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