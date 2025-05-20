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绿掩吊脚楼  鼓伴水花舞（寻找最美乡村·曼掌村）

本报记者  张  驰
2025年05月20日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　欢度泼水节。
　　杨佳杰摄（人民视觉）

　　制作傣族织锦。
　　景洪市融媒体中心供图

　　曼掌村俯瞰。
　　景洪市融媒体中心供图

　　打起象脚鼓。
　　杨佳杰摄（人民视觉）

　　云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇曼掌村，是有500多年历史的傣族特色村寨，居住着102户人家，整个村寨保留着较为完整的傣族干栏式建筑和民族传统文化。

　　村寨将传统傣族文化和生态旅游相结合，打造农家乐和特色民宿，开发竹藤器具、象脚鼓等民族手工艺品。行走于曼掌村，古朴的傣家吊脚楼掩映在绿树中，户户是加工坊，楼楼是展销点。

　　每年4月中旬的泼水节前后是曼掌村最热闹的时节。村中路边摆起盛满清水的大桶，男女老少身着民族服饰参与泼水活动。象脚鼓一响，人们随歌声的节奏，互相泼水祝福，水花飞舞四方。

　　越来越多游客选择来曼掌村体验慢生活：有人享受打水仗的乐趣，有人身着傣装逛街旅拍，有人在吊脚楼里品味咖啡……伴随文旅融合发展，曼掌村找到了一条富民兴寨的好路子。

　　

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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