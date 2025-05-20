本报北京5月19日电 （记者施芳）电子导盲犬、外骨骼机器人、手语交互设备、脑机接口……5月18日，北京市科技助残成果展示区启用，60余种科技助残产品集中亮相。

北京市科技助残成果展示区设“畅行、畅视、畅听、畅心、畅想”5个分区，展示40余家企业和院校的60余种前沿助残科技产品，包括方便视障人士出行的电子导盲犬、盲用大幅面触觉显示器，帮助听障人士获取信息的同声传译字幕眼镜、手语交互设备，帮助肢体障碍人士出行的外骨骼机器人、眼动脑控仪，帮助心智障碍者康复的AI社交机器人系统，以及极具前沿性的脑机接口技术和治疗眼病的基因药物等。

北京市残联相关负责人表示，建设科技助残成果展示区，旨在发挥北京科技创新优势，打造集产品发布、展示、应用、反馈、推广于一体的综合性服务平台，促进最新科技创新成果与残疾人需求“零距离”对接。近年来，北京市残联加快促进高科技辅助器具产品应用推广，出台覆盖全障别、全生命周期残疾人辅具补贴政策，搭建“互联网+”辅具综合服务平台，帮助47万残疾人足不出户申请辅具122万件。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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