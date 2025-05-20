广西实施个体工商户转型为企业“一件事”改革
2025年05月20日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁5月19日电 （记者张云河）广西壮族自治区市场监管局、自治区公安厅、自治区人力资源和社会保障厅等8部门日前印发实施方案，在全区开展个体工商户转型为企业（以下简称“个转企”）“一件事”改革，推动“个转企”在6月30日前实现“一次提交材料、一次集成办结”服务。
根据实施方案，8部门将整合各部门申请材料，形成“个转企”一件事的一张申请表单、一套材料清单，实现“个转企”登记“最多跑一次”办理。同时，支持通过“个转企”直接变更登记，并对“个体工商户注销”“新办企业”等流程整合优化，形成“个转企”一件事集成办理流程。
《 人民日报 》（ 2025年05月20日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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