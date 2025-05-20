2025清华五道口全球金融论坛举行
2025年05月20日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月19日电 （记者葛孟超）5月17日至18日，2025清华五道口全球金融论坛在广东深圳举行。论坛以“共享未来：构建开放包容的经济与金融体系”为主题，召开13场主题讨论会议和2场闭门会议，与会嘉宾围绕全球货币体系、国际贸易与投资、金融赋能科技创新、粤港澳大湾区建设等主题展开探讨。
论坛期间还发布了《中国金融政策报告2025》，报告分析了当前中国金融发展面临的挑战和机遇，阐释了中国特色金融发展之路的深刻内涵，并对未来如何持续深化金融体制改革做了展望。
《 人民日报 》（ 2025年05月20日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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