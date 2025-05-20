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降息降准提供充足流动性 二季度地方债有望放量发行

韩 昱
2025年05月20日08:48 | 来源：证券日报
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原标题：降息降准提供充足流动性 二季度地方债有望放量发行

5月15日，降准正式落地，此次下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场释放长期流动性约1万亿元。在5月8日，中国人民银行（以下简称“央行”）以固定利率、数量招标方式开展了1586亿元7天期逆回购操作，操作利率由1.50%调降至1.40%。业界认为，参考过往情况，此次降准降息落地后，地方债发行也预计迎来放量。

Wind数据显示，截至5月19日，今年以来各地发行地方债共计38741亿元，2024年同期为21961亿元，相比之下今年地方债发行明显提速。同时，当前各地发行新增专项债规模达到13711亿元，较2024年同期（8558亿元）亦有较大幅度增长。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷在接受《证券日报》记者采访时分析，截至5月19日，各地新增专项债发行同比增长60%，反映今年的发行速度相比去年有显著提升。随着“自审自发”试点方案的推进，新增专项债供给将逐渐放量，预计二季度整体发行规模将较一季度有所提升。

在中信证券首席经济学家明明看来，历史上央行宣布“双降”（降息降准）的次数并不多，2020年以来的两次“双降”过后，地方债发行均迎来放量。“双降”为市场提供充足的流动性，参考过往“双降”后地方债的发行经验，今年二季度地方债有望迎来放量发行。

朱华雷也认为，降准降息为市场释放了长期流动性，降准增加了银行体系的长期资金供给，缓解了因地方债集中发行导致的市场流动性紧张，降低了金融机构的认购成本，为地方债发行提供了更充裕的资金环境。与此同时，降准降息政策向市场传递了积极的信号，表明政府在稳增长方面采取了有力措施，在稳定市场预期的同时，增强了投资者对地方债的信心，有利于地方债的加速发行。此外，货币政策与财政政策的协同配合是加速地方债发行的重要保障。降准降息通过提供充裕的流动性支持财政政策的实施，确保地方债能够顺利发行，推动重大项目建设。

今年的《政府工作报告》提出，“实施更加积极的财政政策”，包括“拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等”“拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元”等。

明明认为，今年一季度，财政资金集中投放，政府债券净融资规模明显扩大，为宏观经济运行提供了有力支撑。其中，Wind数据显示，一季度新增专项债发行约9600亿元，前4个月接近1.2万亿元，后续新增专项债发行进度有望进一步加快；超长期特别国债计划全年发行1.3万亿元，一季度已开始预拨使用。在上述债务工具前置带动下，财政支出节奏明显加快，成为支撑内需修复的关键力量。展望后续，财政政策或将继续围绕促消费、新基建、科技创新三大方向，强化政策落地与资金传导，以确保内需修复趋势延续，为全年增长目标筑牢支撑。

(责编：罗知之、陈键)
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