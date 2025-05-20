孟 珂

原标题：4月份国民经济顶住压力稳定增长 延续向新向好发展态势

5月19日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上介绍2025年4月份国民经济运行情况时表示，4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加紧实施更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部冲击，生产需求平稳增长，就业形势总体稳定，新动能积聚成长，国民经济顶住压力稳定增长，延续向新向好发展态势。

国内需求稳步扩大

“今年以来，国际环境复杂严峻，外部挑战加大，国内经济循环还存在一些堵点卡点。大力提振消费，有利于有效应对外部挑战、畅通国内大循环、推动经济向好，也有利于改善民生、增强发展活力。”付凌晖表示，国内需求稳步扩大。从消费来看，消费品以旧换新政策效应持续释放，市场销售保持稳定增长。从投资来看，“两重”“两新”政策效应持续显现，投资规模持续扩大。

数据显示，市场销售稳步回升。从累计看，以商品销售为主的社会消费品零售总额和以服务消费为代表的服务零售额均呈现了回升势头。前4个月，社会消费品零售总额同比增长4.7%，比一季度加快0.1个百分点。服务零售额同比增长5.1%，增速也比一季度加快0.1个百分点，连续两个月加快。

消费品以旧换新相关商品销售大幅增长。在消费品以旧换新加力扩围带动下，对相关商品销售带动作用比较明显。4月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类商品零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%和19.9%，均明显快于商品零售额增速，有力支撑市场销售增长。

投资保持总体稳定增长。随着“两重”建设和“两新”政策的发力显效，投资潜能持续激发，固定资产投资保持稳定。前4个月，固定资产投资增长4%。在大规模设备更新带动下，前4个月设备购置投资增长18.2%，对全部投资增长贡献率达到64.5%。

制造业投资较快增长。随着我国产业结构向中高端迈进，传统产业改造升级，新兴产业加快发展，带动制造业投资较快增长。前4个月，制造业投资同比增长8.8%，明显快于全部投资增长。

外贸多元化稳步推进

“4月份，外部环境发生急剧变化，外贸压力加大。但是，我国外贸克服困难，保持了平稳增长，彰显出强大韧性和国际竞争力。”付凌晖说。

数据显示，前4个月，我国货物进出口总额增长2.4%，比一季度加快1.1个百分点。从当月来看，4月份，我国货物进出口总额增长5.6%，其中，出口增长9.3%，保持了较快增长。

具体来看，对东盟和共建“一带一路”国家的进出口增长加快。4月份，尽管对美国贸易出现下滑，但外贸多元化发展，对东盟和共建“一带一路”国家的进出口加快，有力支撑了外贸持续增长。前4个月，我国和东盟进出口总额同比增长9.2%，比一季度加快2.1个百分点；我国对共建“一带一路”国家进出口增长3.9%，加快1.7个百分点。

民营外贸企业进出口增长较快。面对外部冲击，民营外贸企业积极应变，通过市场多元化策略等有效应对，效果比较明显。前4个月，民营企业进出口同比增长6.8%，比一季度加快1个百分点，好于整体外贸形势。

机电产品出口增势较好。我国产业升级发展，技术含量较高的机电产品市场竞争力不断增强，成为出口的重要增长点。前4个月，我国机电产品出口额同比增长9.5%，比一季度加快。

付凌晖表示，在外部冲击加大的背景下，我国外贸能够顶住压力持续增长，一是反映出了产业基础坚实的支撑能力。我国产业体系完整，制造业升级发展，在全球产业链当中占据重要地位，在国际竞争中具有较强优势。二是体现出外贸快速调整的应变能力。我国外贸多元化发展稳步推进，外贸企业开拓市场能力增强，在贸易摩擦、供应链波动当中，具备较强的调整能力。三是展现出稳外贸政策的保障能力。面对外部冲击，各地区、各部门强化对外贸企业的支持，加大出口退税、金融支持、贸易便利化等政策力度，为外贸发展创造了良好的政策环境。

付凌晖表示，当前，国际环境依然复杂严峻，单边主义、保护主义抬头，严重冲击国际经贸秩序，制约全球经济增长。但国际合作共赢的大势不会改变，我国坚定扩大对外开放也不会改变，外贸多元化稳步推进，促进外贸发展的政策持续显效，将继续支持外贸稳健发展。

(责编：罗知之、陈键)

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