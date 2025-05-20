原标题：综合实力跃上新台阶 新华保险高质量发展见行见效

5月14日，新华保险发布公告显示，2025年1月至4月保费收入853亿元，同比增长27%，在一季度总资产突破1.75万亿元，保费、营收、净利润同比保持两位数增长，新业务价值大幅增长67.9%的基础上，继续保持良好发展态势，整体交出一份“规模向上、价值向优、效益向好”的开局答卷，高质量发展动能强劲。

稳健扎实的经营质效，源于新华保险新一届党委坚持全面从严治党、从严治司，切实发挥把方向、管大局、保落实作用。领导班子紧抓党的政治建设，扎实开展党纪学习教育，加强廉洁文化和党风廉政教育，筑牢中央八项规定精神堤坝。该公司紧扣高质量发展关键要素，自2024年以来聚焦战略性重点工作打出一套组合拳，各项工作取得明显成效，核心竞争力全方位提升。

与国家战略同频共振

作为国有大型保险公司，新华保险始终牢记“国之大者”，以更高站位、更大力度推进服务国家战略工作，充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能，聚焦主责主业，彰显金融工作的政治性和人民性。

2025年以来，新华保险深度参与多层次社会保障体系建设，承保20个惠民保项目；累计为超3万家企业客户提供约1.45万亿元的保险保障额度；新华养老公司第二支柱年金业务增长17亿元；第三支柱商保年金专属养老保险余额21亿元，保持行业领先。该公司发挥耐心资本优势，在与同业设立的鸿鹄一期试点基金500亿元投资成功落地的基础上，积极参与二期基金，拟100亿元（含）追投上市公司推动长钱入市；举牌杭州银行、北京控股等优质上市公司，体现长期投资、稳健投资、价值投资理念；与中关村集团等单位共同发起意向规模达100亿元的中关村战新基金，加大对科技创新的支持力度，助力新质生产力发展。截至一季度末，新华保险“五篇大文章”投资余额同比增长近60%。

推动改革转型走深走实

针对新的市场变化和客户需求，新华保险坚持以客户为中心的战略导向，从产品、服务、队伍、机构建设等方面，全力推进专业化、市场化、体系化改革走深走实。

围绕“好产品在新华，好服务在新华，好人生在新华”理念，新华保险紧抓产品龙头，搭建起有市场竞争力的主力产品框架，为客户提供覆盖疾病、养老、意外、医疗、财富管理等全方位的综合保险保障；2025年多措并举推动分红险转型，推出高性价比的、有特色的保障产品组合，满足客户财富保值需求；强化资源整合，提升服务能力，焕新升级新华“尊、安、瑞、悦”客户权益体系，丰富医康养财商税法等十大服务内容，“机构+居家+旅居”三位一体养老生态正成为新的价值增长点；“XIN一代”计划和全生命周期规划师培养体系夯实销售团队专业根基，“强基工程”全方位升级四级机构培训、职场、品牌文化，基层队伍和机构竞争力持续增强。2025年一季度，新华保险个银团三大渠道保费均实现两位数增长，个险渠道绩优人力人均期交保费同比实现翻番，高质量改革转型成效显现。

资产负债两端相向发力

2024年以来，面对市场环境变化，新华保险强化资产负债联动，资产负债两端相向发力，在增强投资能力、提升投资收益的同时，提高产品销售能力，加强费用精细化管理，经营质效显著提升。

负债端方面，新华保险坚持以价值为核心，聚焦期交业务发展，不断完善业务结构和业务品质，规模和价值大幅提升。2025年一季度，长期险首年保费272亿元，同比增长近150%，其中，长期险首年期交保费195亿元，同比增长117%，创下同期最佳水平。个人寿险业务13个月及25个月继续率同比提升。首年期交保费快速增长及业务品质持续提升助力公司新业务价值大幅增长，新业务价值同比增长67.9%。资产端方面，面对市场波动环境，该公司保持战略定力，不断提升资产质量、巩固投资策略、改善组合结构，投资表现优异，凸显资产端高弹性。2025年一季度，该公司年化总投资收益率为5.7%。

围绕“五大”布局新华未来

展望未来，新华保险将继续坚持高质量发展，以“践行大保险观 打造强大新华”为战略目标，紧跟国家政策和市场变化，围绕“五大”——“胸怀大格局、提供大产品、发展大市场、扩展大服务、做好大投资”为“十五五”规划期间实现更高能级发展谋篇布局。

具体到2025年，新华保险一是要继续推动改革发展，全面优化体制机制，增强产品、队伍、渠道、机构、科技、运营各方面能力；大力改善产品结构和业务结构，推进分红险转型，提高浮动收益型产品和健康保障型产品占比；在组织发展队伍优增方面取得新突破，努力实现队伍优增破局。二是把客户服务上升到战略高度，不断完善集团化服务功能和布局，丰富医康养等十大领域服务生态体系建设；加强服务与产品、销售、队伍优增的有效融合，切实形成协同合力，以服务赋能寿险主业。三是发挥保险资金耐心资本优势，聚焦价值投资、长期投资，切实当好服务实体经济的主力军。

(责编：董童、李源)

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