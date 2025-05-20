打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

政策效果继续显现 房地产市场朝止跌回稳迈进

2025年05月20日08:49 | 来源：证券日报
小字号

原标题：政策效果继续显现 房地产市场朝止跌回稳迈进

5月19日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示，去年四季度以来，各地区、各部门认真贯彻落实党中央关于“促进房地产市场止跌回稳”的决策部署，出台了多项稳楼市政策，支持刚性和改善性住房需求，降低购房成本，取得积极成效。今年以来，政策效果继续显现，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进。

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，市场仍需要政策持续发力，进一步巩固稳定态势，预计各项政策有望继续加快落实，具体政策主要聚焦城中村改造、高品质住房供给、收购存量房等方面。

房价运行总体稳定

从环比来看，4月份，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅销售价格环比由3月份上涨0.1%转为持平。其中，北京和上海分别上涨0.1%和0.5%，广州和深圳分别下降0.2%和0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与3月份相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与3月份相同。

4月份，一线城市二手住宅销售价格环比由3月份上涨0.2%转为下降0.2%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比3月份分别扩大0.2个百分点和0.1个百分点。

从同比来看，4月份，70个大中城市中，各线城市的商品住宅销售价格同比降幅继续收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别收窄0.7个百分点、0.5个百分点和0.3个百分点；二手住宅销售价格同比收窄0.9个百分点、0.5个百分点和0.4个百分点。

58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，从数据看，各线城市一二手房价格处于阶段性调整阶段，核心城市需求韧性显现，部分区域温和上涨，政策优化空间充足，市场依然存在较强的蓄力特征。尽管短期市场承压，但价格调整、政策蓄力与需求升级的叠加效应，正为房地产行业迈向高质量发展创造新机遇。

张波分析称，一线城市内部出现分化。北京和上海的新房新建商品房价格上涨，显示出这两个城市的房地产市场仍有一定的支撑因素，尤其是上海整体价格的微涨，一方面得益于其独特的城市地位和市场需求结构，同时也和其强化核心区域新房供给有一定关系。二线城市整体相对稳定，值得关注的是二手房市场的交易活跃度有一定下降，导致价格出现调整，可能需要进一步的政策刺激或经济环境改善来进一步提振。三线城市的下行压力持续存在。是由市场库存高、需求释放不充分等中长期性因素有关。

市场交易基本平稳

随着各项稳楼市政策陆续落地生效，房地产销售有所回稳，部分城市市场交易呈现积极变化。前4个月，新建商品房销售面积下降2.8%，降幅比前3个月收窄0.2个百分点。从40个重点城市的情况来看，前4个月，新建商品住宅销售面积和销售额同比分别增长0.1%和2%。

与此同时，房地产库存和新开工有所改善。随着房地产销售回暖，房地产企业商品房库存减少，开工建设出现改善。4月末，商品房待售面积比3月末继续减少，连续两个月减少。前4个月，全国房屋新开工面积同比降幅比前3个月收窄0.6个百分点。

从资金来源看，前4个月，房企到位资金3.26万亿元，同比下降4.1%，国内贷款同比由降转增。

“总的来看，在各项促进房地产市场止跌回稳政策作用下，4月份房地产市场基本稳定。”付凌晖表示，从未来看，居民对绿色、智能、安全的好房子需求不断扩大，老旧小区改造升级、房地产建设提质增效前景广阔。但也要看到，当前房地产市场总体仍在调整转型过程中，刚性和改善性需求仍待进一步释放，部分地区房地产去化压力较大，促进房地产回稳仍需要继续努力。

付凌晖表示，下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，强化政策协同发力，持续加大“好房子”建设供应力度，积极推动城市更新行动和保障房建设，加快构建房地产发展新模式，更好满足人民群众美好居住的需求，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
顶住压力稳定增长 国民经济强大韧性何来？
　　4月份，面对外部冲击影响加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，国民经济顶住压力稳定增长。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在5月19日国新办举行的新闻发布会上表示，面对急剧变化的复杂局势，各地区、各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，做强国内大循环，有力有效应对外部冲击，经济顶住压力稳定增长，延续向新向好态势。…
华为发布首款鸿蒙商用笔记本电脑并启动擎云星河计划
　　人民网北京5月19日电 （记者孙阳）记者从华为方面获悉，华为今日发布首款鸿蒙商用笔记本电脑华为擎云 HM940，擎云星河计划也正式启动。 2024年，华为正式发布HarmonyOS 5，在深挖用户需求后，将移动化、全场景、智能化的体验带入鸿蒙电脑中。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部