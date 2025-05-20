原标题：政策效果继续显现 房地产市场朝止跌回稳迈进

5月19日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示，去年四季度以来，各地区、各部门认真贯彻落实党中央关于“促进房地产市场止跌回稳”的决策部署，出台了多项稳楼市政策，支持刚性和改善性住房需求，降低购房成本，取得积极成效。今年以来，政策效果继续显现，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进。

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，市场仍需要政策持续发力，进一步巩固稳定态势，预计各项政策有望继续加快落实，具体政策主要聚焦城中村改造、高品质住房供给、收购存量房等方面。

房价运行总体稳定

从环比来看，4月份，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅销售价格环比由3月份上涨0.1%转为持平。其中，北京和上海分别上涨0.1%和0.5%，广州和深圳分别下降0.2%和0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与3月份相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与3月份相同。

4月份，一线城市二手住宅销售价格环比由3月份上涨0.2%转为下降0.2%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比3月份分别扩大0.2个百分点和0.1个百分点。

从同比来看，4月份，70个大中城市中，各线城市的商品住宅销售价格同比降幅继续收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别收窄0.7个百分点、0.5个百分点和0.3个百分点；二手住宅销售价格同比收窄0.9个百分点、0.5个百分点和0.4个百分点。

58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，从数据看，各线城市一二手房价格处于阶段性调整阶段，核心城市需求韧性显现，部分区域温和上涨，政策优化空间充足，市场依然存在较强的蓄力特征。尽管短期市场承压，但价格调整、政策蓄力与需求升级的叠加效应，正为房地产行业迈向高质量发展创造新机遇。

张波分析称，一线城市内部出现分化。北京和上海的新房新建商品房价格上涨，显示出这两个城市的房地产市场仍有一定的支撑因素，尤其是上海整体价格的微涨，一方面得益于其独特的城市地位和市场需求结构，同时也和其强化核心区域新房供给有一定关系。二线城市整体相对稳定，值得关注的是二手房市场的交易活跃度有一定下降，导致价格出现调整，可能需要进一步的政策刺激或经济环境改善来进一步提振。三线城市的下行压力持续存在。是由市场库存高、需求释放不充分等中长期性因素有关。

市场交易基本平稳

随着各项稳楼市政策陆续落地生效，房地产销售有所回稳，部分城市市场交易呈现积极变化。前4个月，新建商品房销售面积下降2.8%，降幅比前3个月收窄0.2个百分点。从40个重点城市的情况来看，前4个月，新建商品住宅销售面积和销售额同比分别增长0.1%和2%。

与此同时，房地产库存和新开工有所改善。随着房地产销售回暖，房地产企业商品房库存减少，开工建设出现改善。4月末，商品房待售面积比3月末继续减少，连续两个月减少。前4个月，全国房屋新开工面积同比降幅比前3个月收窄0.6个百分点。

从资金来源看，前4个月，房企到位资金3.26万亿元，同比下降4.1%，国内贷款同比由降转增。

“总的来看，在各项促进房地产市场止跌回稳政策作用下，4月份房地产市场基本稳定。”付凌晖表示，从未来看，居民对绿色、智能、安全的好房子需求不断扩大，老旧小区改造升级、房地产建设提质增效前景广阔。但也要看到，当前房地产市场总体仍在调整转型过程中，刚性和改善性需求仍待进一步释放，部分地区房地产去化压力较大，促进房地产回稳仍需要继续努力。

付凌晖表示，下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，强化政策协同发力，持续加大“好房子”建设供应力度，积极推动城市更新行动和保障房建设，加快构建房地产发展新模式，更好满足人民群众美好居住的需求，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：罗知之、陈键)

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