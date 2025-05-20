彭 妍

原标题：信贷精准滴灌实体经济 银行筑牢资产质量根基

近日，多家银行陆续发布投资者关系活动记录表，针对当下投资者关心的信贷业务、资产质量、业务战略规划等热点问题进行了回应，同时也透露了未来的战略布局方向，引发市场关注。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，银行密集回应投资者关切是出于多重因素的考量。当前，银行业面临净息差收窄、信贷需求不足及资产质量承压等挑战，主动沟通可稳定市场预期并传递稳健经营信号。同时，监管部门强化信息披露要求，鼓励银行通过投资者互动展示战略转型成效，以提升市场信心。

积极响应政策号召

在信贷业务领域，各家银行积极响应政策号召，精准锚定重点领域加大金融支持力度。从多家银行最新披露的信息来看，民营企业与普惠金融成为年内信贷支持的重点，对公业务也成为银行发力的重点。

齐鲁银行管理层在近期披露的投资者关系活动记录表中明确表示，将紧跟国家和省市战略部署，夯实对公业务战略支柱作用，加大对新型制造业、重点基础设施、科技创新、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等领域支持力度，发力省属国企、上市及拟上市公司、民营百强企业及县域优质客群，保持对公信贷投放稳健增长；同时，全面推进零售“二次转型”战略，加大消费贷款拓展力度，调优个贷业务结构。

杭州银行也透露，2025年信贷资源将持续聚焦主流市场、主流客户及主流资产，尤其会加大对战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、科技文创企业和绿色金融等领域的对公信贷支持力度。

沪农商行则将信贷投向与金融“五篇大文章”紧密结合，坚持“五个优先”原则——优先支持实体经济发展，优先助力科创企业成长，优先支持民营经济，优先支持民生需求，优先投入收益更高领域。“在严守风险底线的前提下，我行制定了全年500亿元的信贷增量目标，同比有所提升，增速将维持在6%至7%的稳健区间。”沪农商行管理层表示。

紫金银行也表示，今年该行将围绕金融“五篇大文章”持续转型，进一步加大对普惠、科技、绿色金融等领域的支持力度，目前对公投放较多的行业主要为批发和零售业、租赁和商务服务业、建筑业。

据记者梳理，从各家银行近期披露的投资者关系活动记录表中可知，多家地方银行把控风险当作年内信贷投放首要考量，更加注重信贷投放的质量，力求实现量质齐升。

资产质量整体良好

资产质量是银行稳健运营的关键，也是投资者关注的焦点。从多家银行近期公布的投资者关系活动记录表中不难发现，行业资产质量整体良好，预期稳定。

齐鲁银行管理层表示，该行资产质量持续向好，无存量风险包袱且新业务不良生成较低。进入2025年，其资产质量进一步优化，截至一季度末，不良贷款率1.17%，较年初下降0.02个百分点；关注类贷款占比1.03%，较年初下降0.04个百分点，预计全年资产质量将保持平稳改善趋势；杭州银行管理层也透露，该行信用风险上升压力也有所提升，但仍控制在年初的预期范围内。2025年一季度末，该行不良贷款率维持在0.76%，拨备覆盖率高达530.07%，资产质量优异，并且对维持资产质量稳定充满信心。

多家银行表示，将持续强化风险管理体系，通过动态监测、精准识别风险，确保资产质量稳中向好。

在业务战略规划上，各银行立足自身定位，展现出差异化发展路径。

兰州银行在投资者关系活动记录表中表示，2025年着力推动战略规划收官，持续开展“1363”战略布局，并根据实际情况优化调整战略规划落地方案，同时还在探索未来发展方向，为制定新一轮战略规划做准备；江苏银行坚持“稳中求进，稳中求变”导向，在服务实体经济上持续发力，聚焦“五篇大文章”，积极做好信贷资产及各类优质资产投放；负债端统筹“降成本”与“稳增长”，拓展结算性低成本负债来源，推进“稳存、增存、优存”；大力推进代理代销、托管、承销、代客等非息收入业务的拓展。

面对金融科技的快速发展和市场环境的变革，部分银行还将目光投向数字化转型新赛道。

成都银行明确提出，将深入推进数字化赋能，致力于构建模式科学、流程高效、技术先进的行业一流智慧管理体系，以数字化转型驱动高质量发展。

上海金融与法律研究院研究员杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示，信贷投放、资产质量、业务战略规划成为银行关注的焦点，从商业银行个体来看，若能从战略层面系统化思考并应对这些问题，主动布局、抢占先机，依然存在巨大的发展空间。

田利辉认为，当前银行业面临诸多机遇。政策红利释放、特色化战略推进以及绿色、科技领域的政策支持，都为银行发展提供了动力。结构性货币政策工具与存款利率市场化改革，有助于优化银行负债成本，推动重点领域信贷投放。头部银行可凭借资源优势拓展财富管理等非息收入业务；区域银行则应立足本地，聚焦特色产业，构建竞争护城河。此外，政策对绿色信贷、科技金融的支持，也为银行打开了新的增长空间。

(责编：罗知之、陈键)

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