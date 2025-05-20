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法律“撑腰”，民企科技创新更有底气

沈 唯
2025年05月20日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：法律“撑腰”，民企科技创新更有底气

今日起，民营经济促进法正式施行。该法是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，在我国民营经济发展历程中具有里程碑意义。值得一提的是，民营经济促进法中设有“科技创新”专章，提出了鼓励、支持、引导民营企业参与科技创新的基本原则和具体举措，在法律层面为民企科技创新提供了制度性保障。

民营企业是我国科技创新的重要力量。近年来，一大批民营企业在新能源、新材料、脑机接口、人形机器人、生成式人工智能等领域崭露头角，已然成为科技研发攻关和新质生产力发展的生力军。目前，国家高新技术企业中民营企业占比在92%以上，专精特新中小企业中民营企业占比达95%。

与此同时，长期以来，限制民营企业科技创新的隐形壁垒也客观存在：参与国家重大科技项目、政府采购等公共资源交易受限，没有足够渠道申请使用国家重大科研基础设施等科研设备，知识产权受到侵害后维权成本高……种种因素叠加，影响了民企创新活力，制约了民企发展空间。

民营经济促进法的施行，有针对性地回应了民企的迫切期盼和需求。比如，在公平竞争方面，明确支持民营经济组织参与国家科技攻关项目，支持有能力的民营经济组织牵头承担国家重大技术攻关任务；在资源使用方面，支持公共研究开发平台等开放共享，为民营经济组织技术创新平等提供服务；在成果转化方面，鼓励各类单位与民营经济组织创新合作机制，推动产学研深度融合；在权益保护方面，实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度，为民营经济组织提供多元化的维权服务，等等。

显而易见，对民企特别是科技型民企来说，这些法律条文是充满温度和关怀的。该法的制定实施，表明了党中央一以贯之鼓励支持民营企业参与科技创新的鲜明立场，体现了党和国家致力于创造公平市场环境、打破竞争隐形壁垒的坚定决心，彰显了国家依法保护民营企业合法权益的积极态度。该法从多维度、多层面出发，把实践中成熟的经验做法和制度规范上升为法律，将有助于优化创新生态，全方位纾解民营企业科技创新面临的痛点与困境，为民营经济健康发展、释放创新活力提供坚实保障。

法律的生命力在于实施。迈出“有法可依”的第一步后，该法的真正落地见效仍需各方细化责任、完善措施，把“立好法”转化为“履好法”。在法律的“撑腰”下，民营企业也要放开手脚，在科技创新的道路上各显其能，为实现高水平科技自立自强作出新的贡献。

(责编：罗知之、陈键)
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