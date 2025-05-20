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鹊桥二号中继星获取重要观测数据

2025年05月20日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：鹊桥二号中继星获取重要观测数据

科技日报北京5月19日电 （记者付毅飞）记者19日从国家航天局探月与航天工程中心获悉，鹊桥二号中继星目前已在轨稳定运行14个月，其携带的3台载荷完成在轨测试后，相继开展了科学探测，包括对地球等离子体层和磁层进行了大尺度成像观测、地月系统VLBI（甚长基线干涉测量）试验观测等，取得了阶段性进展。

其中，极紫外相机获得了国际首幅83.4纳米波段电离层全景图像，为太阳活动对等离子体层的影响等研究提供了重要观测数据。

阵列中性原子成像仪获取了高分辨率的磁层能量中性原子图像数据，特别是地球磁层平静期、磁暴期间及亚暴期间的探测数据，为开展地球磁层在不同太阳活动期间的能量粒子变化等研究提供了第一手观测数据。

月球轨道VLBI（甚长基线干涉测量）试验系统通过与上海65米天马望远镜等开展月地联合观测，首次将物理观测基线延长至38万公里，成功观测射电源A00235、嫦娥六号轨道器等深空目标，观测精度得到大幅提升。

鹊桥二号中继星于2024年3月20日发射，同年5月至6月为嫦娥六号人类首次月背取样任务的圆满完成提供了稳定可靠的中继通信保障。据悉，未来除继续开展科学探测外，鹊桥二号中继星还将为后续国内外月球探测任务提供中继通信服务。

(责编：罗知之、陈键)
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