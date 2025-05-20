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1—4月国家铁路发送货物12.99亿吨

2025年05月20日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：1—4月国家铁路发送货物12.99亿吨

科技日报北京5月19日电 （记者何亮）记者19日从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，今年1—4月，国家铁路累计发送货物12.99亿吨，同比增长3.6%；日均装车18万车，同比增长4.7%，为畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供了有力支撑。

国计民生重点物资运输保障有力。铁路部门用足用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道，持续抓好疆煤外运，为重点物资货源开辟绿色通道，给予运力倾斜。1—4月，国家铁路发送煤炭6.72亿吨，矿产与建筑材料、冶炼物资运量同比分别增长29.3%、10.7%。

铁路物流服务品质持续提升。铁路部门大力发展物流总包服务，推动大宗货物运输“公转铁”，4月份新签订物流总包合同114个，合同运量2.16亿吨，同比分别增长159%、350%；探索开行“豫焦鲁煤”等物流总包大宗班列，提升运输综合效能。同时，铁路部门与航运企业扩大合作，开发多式联运“一单制”产品119个，压缩运输时限，降低全程物流费用，1至4月，国家铁路累计发送铁水联运集装箱货物538.1万标箱，同比增长19.1%。

跨境货物运输稳定畅通。我国铁路部门加强与境外铁路部门沟通协调，提升口岸交车作业效率，强化全程运行盯控和安全保障，确保跨境货物运输稳定畅通。数据显示，1至4月，中欧班列保持稳定开行，中亚班列累计开行4725列，同比增长21%；中老铁路累计发送跨境货物197.6万吨，同比增长7.6%，有力促进了国际经贸往来。

(责编：罗知之、陈键)
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