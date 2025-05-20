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“四合院里的科学世界”开启时空对话

2025年05月20日10:12 | 来源：人民网
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李明涛研究员讲述《天外来客：小行星防御与利用》。科学出版社供图

李明涛研究员讲述《天外来客：小行星防御与利用》。科学出版社供图

人民网北京5月20日电 （记者赵竹青）在青砖灰瓦的古朴院落中，一场跨越千年的科学对话悄然展开。5月17日，由科学出版社与《科学世界》杂志社联合主办的“四合院里的科学世界”系列科普讲座，在北京市东黄城根北街16号科学出版社的四合院内圆满落幕。活动巧妙融合传统建筑智慧与现代科学精神，成为“中国科学院第二十一届公众科学日”系列活动中一道独特风景线。

作为活动主场的四合院始建于清代，其“天圆地方”的建筑格局与“天人合一”的设计理念，恰与讲座主题形成时空呼应。主办方特别设置科学家精神教育基地展陈区，通过珍贵手稿、百余幅照片和实物，生动呈现了严济慈、钱临照等老一辈科学家的科学精神和爱国情怀，让观众在移步换景中感悟"爱国、创新、求实、奉献、协同、育人"的科学家精神。

从《史记·天官书》中“星坠至地则石也”的精准论断，到现代空间监测网对近地天体的实时追踪，中国科学院国家空间科学中心李明涛研究员以《天外来客：小行星防御与利用》为题，通过动画演示，直观展现了直径10公里小行星撞击地球的灾难场景。“6600万年前恐龙灭绝的事例告诉我们，行星防御不是科幻电影的桥段，而是关乎人类存续的必修课。”其团队研发的“以石击石”防御方案，让在场青少年直呼“这才是真正的宇宙级脑洞”。

“当影视剧中的‘荧惑守心’令观众费解时，其实古人早已构建起完整的天象解释体系。”中国科学院自然科学史研究所李亮研究员以《守望星空：钦天监与古代天象观测》为题，带领观众破解星象密码。通过再现钦天监在观象台观测的场景，解析“五星连珠”祥瑞背后的行星运行规律，揭露日月食记录中的政治博弈等，生动地展现了中国古代“观象授时”的科学传统。

现场还设置了集章挑战、提问交流、AR体验等多个互动环节。作为系列活动的开篇之作，本次讲座致力于打造“历史空间+现代科学+沉浸体验”的科普新模式。据主办方透露，后续将陆续推出主题讲座，依托科学出版社背后来自中国科学院、中国工程院等单位及全国高校的顶尖科研资源，围绕量子计算、深海探测等前沿领域，持续打造“听得懂、看得见、摸得着”的科普盛宴。

“在四合院里讲科学，是尝试用更中国的方式讲述人类探索真理的故事。”科学出版社科学人文分社社长、《科学世界》杂志社总经理侯俊琳表示，“当孩子们抚摸着百年梁柱探索星空时，这种跨越时空的知识传承，或许就是科学精神最好的启蒙。”

(责编：赵竹青、吕骞)
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