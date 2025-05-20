原标题：餐饮大咖齐聚，助北方菜系焕新生 2025联合利华饮食策划中餐北方菜系盛典圆满落幕

一场关于北方菜系的时代之约在初夏启程，5月8日“传北韵，耀兴程——2025联合利华饮食策划中餐北方菜系盛典”成功举办。活动当天，现场会聚超100位餐饮行业精英，群星闪耀。北方菜系大师、餐饮行业大咖、协会代表及众多资深北方餐饮从业者纷纷出席，共同探讨北方菜系的生命力焕新之法，共启北方菜系发展新篇章。

大咖聚，深度交流助力北方菜系发展

烟火人间，风尚长存，美食不仅是滋养生活的日常必需，更是文化和故事的传递。北方菜系作为中华美食的集大成者，更是浓缩人文底蕴、展示城市形象的符号。从历史悠久、底蕴深厚的鲁菜，到充满豪爽风情的东北菜，再到五味调和、质味适中的豫菜，北方菜系海纳百川，共同构成了北方饮食文化的丰富内涵。

联合利华饮食策划以美食为号，以专业为信，在秦皇岛阿那亚成功举办“联合利华饮食策划中餐北方菜系盛典”。本次活动针对北方菜系设置了趋势分享、圆桌论坛、盛典晚宴等环节，旨在让嘉宾们能够从北方餐饮市场发展、消费者趋势和未来生意解决方案等多角度展开交流碰撞。

在北方菜系迎来发展新机遇的当下，如何让传统菜系绽放新的商业价值？如何将文化底蕴转化为经营优势？这些北方餐饮人关注的话题，也是本次活动圆桌论坛环节的关键议题。在此环节，联合利华饮食策划邀请到了中华(鲁菜)非物质文化遗产传承人屈浩、山东凯瑞商业集团董事长赵孝国、山东省饭店协会会长黑伟钰、阿五品牌创始人樊胜武、辽宁省名厨委员会主席原伟作为嘉宾，大咖们围绕议题进行了深入交流，用丰富的自身经验展现了更多北方菜系发展的方向。

屈浩认为，要焕新北方菜系生命力，需要“让文化传承与菜系发展相辅相成，让更多人感受到北方菜的独特魅力”。而就商业价值转化议题，赵孝国分享了凯瑞集团的成功经验，他认为餐厅经营者需要精准捕捉到细分消费场景，把握消费者洞察。

值得注意的是，本次中餐北方菜系盛典活动还为餐饮人量身定制了“食物美学设计”赋能课程，特邀未来食物设计研究院院长池伟主讲，从视觉表达、文化叙事到商业转化，跳出厨房的方寸灶台，以更广阔的视角审视菜品的美学价值。以更好地助力餐饮人实现职业技能进阶，满足精致化北方菜餐饮的审美需求。

味兴生，展开北味新生长卷

活动当晚，联合利华饮食策划诠释了一场焕发生命力的“焕北韵，味新生”主题晚宴。晚宴通过三个篇章，向嘉宾们展开一幅北味新生的长卷，从“灵感焕活”的北方菜系创新破茧，到“山海馈赠”时北方的特色传承，最终以“兴火闪耀”点燃北方菜系未来生生不息的希望。

“它不止于厚重，更敢于轻盈；不囿于经典，更乐于破界”，中华(鲁菜)非物质文化遗产传承人屈浩对晚宴“灵感焕活”篇章中品尝到的，“椿香凝脂·脆豆皮”“豚脂凝韵·冻蹄珍”等融合创新菜式印象深刻。

鲁菜特级大师陈宗明则说“北味之根，深植于山海的馈赠。每一道菜品，既镌刻着北方食事的风骨，又跳动着时代创新的脉搏”。在“山海馈赠”篇章，以“山珍、海律、原野”为脉络呈现“山海和鸣·葱烧珍菌”“川海合璧·麻婆参”等菜式，巧妙运用长白山菌菇、渤海刺参等北方食材，每一道都是北方的风土共鸣。

晚宴最后以甜品“九紫离火宝盒”迎来终章。此次晚宴上，联合利华饮食策划不仅让嘉宾们品尝到了创新的独家菜品，还分享了出菜逻辑、菜品售卖优势等，展示北方菜系焕新的专业解决方案。

见未来，推动北方菜系生命力焕新

享历史脉搏，承文化精髓，作为有良好发展基础的菜系，北方菜系所承载的历史底蕴和市场潜力仍有无限挖掘的空间。如何让北方菜系的生命力得到延续，需要餐饮人对菜品、服务和经营模式展开系统性的总结与思考，让古老的印记赋予现代生机，将北方菜的故事，以更宽广的视野传承和发扬开来。

深耕中餐领域，联合利华饮食策划一直致力于赋能中餐厨师成长，为中国餐饮从业者提供全方位支持与灵感解决方案。业内人士指出，此次“传北韵，耀兴程——2025联合利华饮食策划中餐北方菜系盛典”举办，有利于助力餐饮从业者更好地把握北方菜系发展趋势。借助活动影响力的持续扩散，北方菜系也有望进一步打破发展桎梏，不断抢占消费者心智，带来更广阔的品牌延伸与想象空间。

“传北韵·耀兴程”这六个字，这不仅是餐饮人携手同行的见证，更是北方菜系蓬勃生命力的具象绽放！未来，扎根于中餐发展的沃土之上，联合利华饮食策划将继续携手餐饮同仁，不断推动北方菜生命力焕新和商业价值转化，为中餐发展，为北方菜系发展注入无限可能。乘长风破万里浪，北方菜系未来已来，远方不远。

(责编：曹淼、李源)

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