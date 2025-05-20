人民网北京5月20日电 （记者杨曦）国新办20日举行新闻发布会，介绍《关于持续推进城市更新行动的意见》有关情况。自然资源部总规划师张兵在会上表示，自然资源部将立足职能，多措并举全力支持城市更新行动。

张兵表示，目前我国经济发展正在由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段，城市更新成为国土空间全域范围里面持续完善城市功能、优化空间布局、提升环境品质、激发经济社会活力的空间治理过程。自然资源部立足职能，通过建立自然资源管理和国土空间规划“一张图”，加强存量资源资产调查，摸清数量、权属和利用情况，并落实“老城不能再拆”的要求，针对性地开展城市内部自然和人文历史方面的空间要素调查，形成统一的底图底数。在“一张图”上推动完善调查、登记、权益、规划、用途管制、执法督查等全生命周期管理，畅通部门间数据共享，真正实现把资产管起来、让资源用起来、让城市活起来，全力支持好城市更新行动。

一方面，努力发挥国土空间规划的引领作用，加强对专项规划的指导和底线约束，协同推进城市更新行动。在当前全国已经基本完成市县国土空间总体规划这个“1”的基础上，积极联合所有参与到城市更新行动各部门的力量，构建“1+N”的规划工作格局，形成工作合力。积极支持各地编制城市更新专项规划，指导落实总体规划的战略定位和空间布局，依法依规做好与详细规划的衔接。健全“定期体检、五年一评估”制度，持续对自然、人文历史等各类资源资产开发保护状况进行动态监测预警，对法定规划实施的状况进行体检评估，并加强信息共享，为经营主体提供高效的规划服务。这其中要特别关注的是超大特大城市，规划在空间上要发挥好对超大特大城市转变发展方式的引领作用和促进作用，深化土地制度改革，强化政策实施保障，激发城市活力。

第二方面，持续深化详细规划改革，适应存量时代城市更新发展的需要。提高要素精准保障能力和水平，“严控增量、盘活存量、优化结构、提升效率”，切实提高建设用地集约化程度，编制规划的时候要尽可能高度重视研究清楚建什么房、谁来用、谁来买，特别要加强对存量盘活优化的机制研究。首先，指导地方以社区为基本单元，规划统筹各类空间需求，打造宜居、宜业、宜游、宜学、宜养的全龄段友好社区，因地制宜制定好地方规划标准。其次，指导地方在详细规划中做好资产配置方案，这是详细规划改革的一个新的内容，就是要求在编规划的时候不光是一个形态的考虑，更重要的是要把资源资产的要素叠加进去。做好多种资产组合供应，实现资产保值增值，补齐公共服务设施和基础设施的短板。最后，指导地方按需分层编制详细规划，先编制规划单元的详细规划，传导落实总体规划的刚性要求，一些不能变的内容要层层传导下去。在明确了经营主体的意向以后，再根据市场的需求来编制实施层面的详细规划，避免规划的不合理和频繁调整。对于现行的详细规划确需调整的，属于正向优化的情形，将分类简化程序，高效保障项目落地。在“多规合一”建立国土空间规划体系并监督实施中，我们还积极推动“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”，提高审批服务效能，为城市更新开设绿色通道。通过一系列改革，提高详细规划的可实施性。

此外，自然资源部在规划师队伍的建设方面也将全力给予支持。通过建立制度来激励规划师和规划编制单位主动下基层、进社区，了解老百姓的需求，更好地服务好城市更新行动，使规划师的队伍成为建设人民城市的一支“生力军”。

“下一步，我部将继续加强部门融合，同向发力，积极配合好住房城乡建设部，积极发现问题，及时破解政策难题，增强政策供给，为城市更新行动的落地贡献应有力量。”张兵说。

(责编：杨曦、吕骞)

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