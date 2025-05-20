人民网北京5月20日电 （记者杨曦）国新办20日举行新闻发布会，介绍《关于持续推进城市更新行动的意见》有关情况。财政部经济建设司司长郭方明表示，城市更新需要大量资金资源要素的投入，中央财政立足于“三个聚焦”来支持这项工作：

第一个聚焦——聚焦探索新模式，支持实施城市更新行动。2024年，为引导部分大中城市探索建立可持续的城市更新模式，启动实施城市更新行动，首批确定了15个城市。在政策设计上，坚持“三个注重”。一是注重补短板，重点发力加强城市排水、燃气、供热等地下管网更新改造，经济集约型综合管廊建设，生活污水管网“厂网一体”建设等。二是注重促消费，引导地方在老旧片区更新改造中加强文化、旅游、餐饮、休闲娱乐等一体打造，加强消费型基础设施建设。三是注重建机制，鼓励地方在多元化筹资机制、项目储备、用地审批等城市更新管理机制方面积极探索。一年多来，15个城市的基础设施品质显著提升，城市更新体制机制创新迈出了坚实步伐，相关工作也取得了明显成效。今年，住建部将和财政部再选拔第二批20个城市。同时，财政部也将对相关城市的工作进展、资金使用管理等开展绩效评价，强化追踪问效，高质量推进城市更新行动。

第二个聚焦——聚焦城市更新重点任务，强化财政政策和资金保障。“十四五”以来，共安排中央补助资金约1594亿元，支持城镇老旧小区改造。2023年以来安排中央补助资金153亿元，支持推进城中村改造。“十四五”期间安排中央补助资金约600亿元，支持60个城市系统化全域推进海绵城市建设，带动总投资1600亿元。2024年安排中央预算内投资、超长期特别国债、增发国债等资金超过4250亿元，支持地方开展城镇燃气管道更新改造、城市排水防涝提升工程等项目。在加大资金投入的同时，积极落实好税费优惠政策，如企业所得税“三免三减半”，城镇土地使用税、城市基础设施配套费、教育费附加减免等。下一步，将继续通过这些渠道持续发力。

第三个聚焦——聚焦财政金融政策协同，推动健全多元化投融资机制。扩大地方政府专项债投向领域和用作项目资本金范围，加大对城市更新相关项目的支持。发挥政策性金融的撬动作用，鼓励政策性银行在风险可控、财务可持续的前提下，对符合条件的城市更新项目提供支持；完善城乡居民住宅巨灾保险制度，更好提供巨灾风险保障。积极探索政府引导、市场运作、全社会参与的可持续城市更新投融资模式，鼓励民营企业参与基础设施和公用事业特许经营，吸引社会资本、社区、居民等各方面积极参与到城市更新工作中来。

(责编：杨曦、吕骞)

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