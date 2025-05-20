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中国华能携三家控股上市公司召开集体业绩说明会

2025年05月20日12:12 | 来源：中国经济网
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原标题：中国华能携三家控股上市公司晒成绩单：累计分红超千亿，累计融资约450亿元

中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）5月16日携控股上市公司华能国际、华能水电、内蒙华电于上海证券交易所召开集体业绩说明会。数据显示，三家公司自上市以来累计分红达1041亿元，平均分红率超56%，累计融资约450亿元，分红规模大幅超越融资规模。

新能源成为利润增长新引擎

中国华能董事长温枢刚在业绩发布会上指出，碳达峰、碳中和为华能提供了广阔市场空间，也为华能系的上市公司带来新的增长潜力。

作为中国电力行业龙头，华能国际以火电低碳化升级与新能源开发为双擎动力，全力构建清洁低碳、安全高效的新型电力体系。截至2024年末，公司总资产达5868亿元，新能源业务连续两年实现跨越式增长：2023年、2024年税前利润分别为80亿元、95亿元，利润占比突破50%，新能源规模扩增带来显著增量增利，成为公司新的利润增长引擎。“今年，公司将继续推动能源结构转型，有序推进新能源项目建设，全年新能源预计投产装机容量1000万千瓦左右。”华能国际董事长王葵说。

华能水电与内蒙华电同样交出亮眼答卷。华能水电新能源装机规模从2021年初的23.5万千瓦跃升至370.27万千瓦，2024年新能源发电量同比增长127.04%，实现净利润3.37亿元，同比增长51.8%；内蒙华电自2008年开始涉足风电，如今在建、在运新能源项目占总装机规模的四分之一，较“十四五”初期提升14个百分点。

优化发展布局提升核心竞争力

“过去两年，三家上市公司合计归母净利润从181亿元攀升至208亿元，净资产收益率稳步上扬，华能水电、内蒙华电股价在2024年均跑赢行业指数。”中国华能总会计师王益华在业绩说明会上表示，市值管理的核心首先是增强上市公司的市场竞争力，以此提升上市公司内在价值。

在市值管理工作的落地安排上，王益华介绍了四个方面的举措：一是市值管理成效最终要落在广大投资者的认识和认可上，公司将进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度；二是回购、分红由上市公司董事会结合市场环境、财务状况等因素综合考量；三是强化增持机制，华能集团过去两年多次实施增持且均落实到位，未来面对股价大幅偏离基本面，将更快做出响应，稳定市场信心；四是支持上市公司通过并购重组提高上市公司质量，增强上市公司创效实力。

“2023年华能水电收购华能四川水电公司，使得净资产收益率提高了1.3个百分点；目前正在推进的内蒙华电收购正蓝旗和多伦两个大型风电项目，预计完成后将显著提升上市公司的收益水平。”王益华举例道。

聚焦发展战略性新兴产业和未来产业

业绩说明会上，温枢刚在展望“十五五”时强调，电力行业作为能源强国建设的核心支柱，正迎来需求侧增长与供给侧转型的双重机遇。

“伴随新型工业化、城镇化推进，我国能源需求刚性增长，终端能源消费电气化水平提升，电力需求旺盛。随着人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用，数据中心等能耗大户对电力需求呈爆发式增长。今年，电能占终端能源消费比重有望达30%，据预测，到2030年将会提升至35%。”温枢刚介绍道。

据了解，今年前4个月，中国华能利润总额创同期新高，新能源装机破1亿千瓦，水电装机近3000万千瓦，投产、在建、核准核电项目规模达740万千瓦，低碳清洁能源装机占比较“十三五”末提高16.8个百分点。

“面向‘十五五’乃至更长远的发展，中国华能将坚持绿色低碳发展，全力打造新能源、水电、核电‘三大支撑’，已经形成了‘储备一批、开发一批、建成投产一批’的良性滚动发展格局。”温枢刚表示，在发展布局上更加突出“三线一带”，在“三北”地区推进“沙戈荒”大基地开发，在东部沿海继续推动海上风电和核电发展，在西南地区重点推进水风光一体化，在中东部建设分散式分布式连片发展带。聚焦发展战略性新兴产业和未来产业，坚持科技创新和产业创新深度融合，依托丰富应用场景，在高温气冷堆、海上风电、先进光伏、超临界CO2发电等领域精耕细作，加快投产CCUS等示范工程，推动自主可控电力工控系统商业化推广和升级迭代，将创新势能转化为产业动能。

“我们将坚持质量第一、效益为先，做优增量和盘活存量并举，努力实现投资有效益、企业有利润、员工有收入、国家有税收、股东有回报的发展。”温枢刚说。（记者 鞠然）

(责编：董童、李源)
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