据新华社北京5月20日电（记者古一平）记者20日从国家粮食和物资储备局获悉，随着小麦陆续开镰、油菜籽零星上市，各地夏粮收购工作准备就绪，旺季收购工作即将全面展开。

初步预计，今年新季夏粮收购量将达到2000亿斤左右，其中小麦1700亿斤，早籼稻250亿斤。

夏粮收购是全年粮食收购首战，做好夏粮收购事关种粮农民利益和粮食市场平稳运行。相关部门的调度显示，今年以来，全国平均降雨量较常年同期偏少，部分夏粮主产区出现一定程度旱情，但夏粮长势总体正常。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，目前，湖北、四川等地小麦已陆续上市，质量总体较好。油菜籽开秤价格同比持平略涨。早籼稻收购预计仍将以市场化为主，启动托市收购的可能性不大。调度显示，河南、安徽等6个小麦主产区已累计准备仓容1600亿斤，能够满足夏粮收购需要。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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