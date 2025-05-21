一大批“两重”项目开工投产，“两新”加力扩围——

本报记者 邱海峰

“两重”建设项目推进情况如何？“两新”政策执行效果怎样？如何评估当前经济发展的内生动力？5月20日，国家发展改革委举行新闻发布会，就相关热点问题答记者问。

支持一批重大项目建设

“两重”，即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。国家发展改革委新闻发言人李超介绍，“两重”建设重点投向科技自立自强、城乡融合发展、区域协调发展、人口高质量发展、粮食安全、能源资源安全、生态安全等方面，有力补短板强弱项，推动国家重大战略顺利实施、重点领域安全能力显著提升。

“2024年以来，国家发展改革委会同有关部门，加快推进‘两重’建设重点任务高质量落实。”李超说，在“硬投资”也就是项目建设方面，2024年共安排超长期特别国债7000亿元，2025年已安排近5000亿元，支持沿长江交通基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田、城市地下管网、“三北”工程等一批重大项目建设。在“软建设”也就是为保障项目实施而推进的制度建设方面，通过编规划、出政策、创新体制机制等方式，促进形成项目建设实施和运营维护的长效机制，提高投入效率。

李超表示，一大批“两重”项目开工投产，将在稳定经济运行、优化产业结构、保障国家安全、增进民生福祉等方面发挥关键作用。国家发展改革委将联合有关行业主管部门，突出“两重”项目的战略性、前瞻性、全局性，统筹“硬投资”和“软建设”，力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单，高标准抓好组织实施，同时持续推进“软建设”措施，完善投入机制、提高投入效率，确保“两重”建设各项任务干一件、成一件。

用好超长期特别国债资金

“两新”，即大规模设备更新和消费品以旧换新。李超介绍，今年以来，国家发展改革委会同各地方各部门，用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策加快落地、持续显效，成为扩消费、稳投资、促转型、惠民生的重要引擎。

有力增强消费活力。4月，限额以上单位家电、文化办公用品、家具、通讯器材零售额同比分别增长38.8%、33.5%、26.9%、19.9%，装修旺季叠加换新补贴，带动建筑及装潢材料类零售额增长9.7%，仅此5项就拉动社会消费品零售总额增长1.4个百分点。截至5月5日，汽车、家电、数码产品、家装厨卫、电动自行车等五大类产品带动销售额约8300亿元。

有力拉动投资增长。1—4月，设备工器具购置投资同比增长18.2%，对全部投资增长的贡献率为64.5%。与“两新”密切相关的计算机及办公设备制造业、消费品制造业、装备制造业、制造业技改、原材料制造业投资分别增长28.9%、13.4%、8.2%、5.1%、2.7%。

有力推动转型升级。4月份，规模以上高技术制造业增加值、数字产品制造业增加值均同比增长10.0%；充电桩、新能源汽车、电动自行车、平板电脑等产品增速分别为43.1%、38.9%、35.9%、11.7%；新能源乘用车零售量90.5万辆，增长33.9%；新能源车零售渗透率达到51.5%，同比提升7个百分点。

有力改善社会民生。截至5月5日，全国汽车以旧换新补贴申请量突破300万份，消费者购买12类家电以旧换新产品超过5500万台，手机等数码产品购新超过4100万件，超过1.2亿人次以更加优惠的价格购买了心仪的产品。

李超表示，国家发展改革委将加快资金下达，提高资金使用效率，强化政策储备，及时跟踪评估各项工作进展，深入研究“两新”领域增量和储备政策，适时按程序报批后推出。

大部分举措6月底前落地

李超表示，面对复杂严峻的外部环境，中国经济总体仍保持平稳增长，经济运行向新向好，展现出强大的抗压能力和内生动力。

看需求，内需空间不断拓展，外需市场更加多元。1—4月，社会消费品零售总额达到16.2万亿元，同比增长4.7%，比去年全年加快1.2个百分点；直播带货、即时配送等新业态新模式蓬勃发展，实物网上零售额增长5.8%。4月份，固定资产投资持续扩大，制造业投资增长8.8%。以人民币计价的外贸出口额同比增长9.3%；锂电池、电动汽车出口分别增长44.4%、25.7%；对东盟、韩国、日本、中亚五国出口快速增长，对共建“一带一路”国家进出口加快增长。

看供给，生产供给较快增长，新动能持续释放。随着新质生产力不断培育壮大，创新优势加快形成，并不断转化为新的增长点。4月份，高技术制造业、装备制造业持续保持高速增长，服务器产量增长近2倍、工业机器人产量增长51.5%，信息传输软件和信息技术服务业持续活跃。

“也要看到，外部环境仍然复杂严峻、具有不确定性。我们将在加快落实既定政策的基础上，会同有关部门加快推出稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。”李超说，目前各有关部门正在抓紧落实，大部分政策举措将按计划在6月底前落地。同时还将坚持常态化、敞口式开展政策预研储备，不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，确保必要时能够及时出台实施。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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