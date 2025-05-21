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关注2025世界数字教育大会——

培养AI时代新人才

本报记者 周姝芸
2025年05月21日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在世界数字教育大会教育数字化成果展上，武汉大学学生展示卫星仿真教学系统。
　　周姝芸摄

　　参观者在世界数字教育大会教育数字化成果展上参观机器狗。
　　新华社发

　　日前，以“教育发展与变革：智能时代”为主题的2025世界数字教育大会在湖北武汉举办。来自各个国家和地区的600多位嘉宾共同探讨数字教育面临的机遇挑战，展望广阔前景。大会期间，无论是同步举办的教育成果展，还是多场平行会议，人工智能与未来教育相关话题都备受关注。

　　

　　“AI+教育”范式多

　　“如果想在学习路上给自己加油打气，陪伴打怪通关，可以定制一个自己的专属学伴。在终身教育‘智能基座’上5分钟之内就能生成一个‘智能学伴’智能体。”在世界数字教育大会的“数智赋能大规模个性化终身学习”平行会议上，国家开放大学推出服务终身教育领域的新一代信息基础设施——数字基座体系，为全民终身学习构建智慧化支撑平台。

　　据相关负责人介绍，目前，数字基座已支撑峰值百万级并发访问。在开放教育领域，服务了443万学生，为全国特别是边疆、偏远、少数民族地区广大学习者提供优质教育服务。在老年教育领域，以适老化、智能化弥合老年数字学习鸿沟，助力老有所学、老有所乐、老有所为。在社区教育领域，数据驾驶舱帮助管理者精准把握居民学习需求，建设学习型社区。

　　近年来，人工智能赋能教育，不断解锁教育新范式。当体育教育遇上人工智能，会碰撞出怎样的火花？

　　“学校的智能体育课很有意思，我们可以在设备上选择一项喜欢的运动，它会测量记录，给我们练习的建议。”武汉市经开区神龙小学湖畔校区的钱睿涵说。

　　记者了解到，学校通过建设AI赋能的智慧体育设备，实时采集学生体能数据并予以分析，帮助教师精准推送学生体质达标任务，积极引导学生自主完成任务，实现身体素养均衡发展。

　　“智能设备主要应用在体质测试当中，包括坐位体前屈、仰卧起坐，还有50米跑和跳绳等。”该校相关老师介绍，“我们能在体育课堂上看到学生更实时的成绩，练习也能更有针对性。”

　　大会期间，“人工智能赋能STEM教育”作为平行会议举办。多名中外专家学者一同探讨人工智能在STEM教育领域的应用和未来发展。

　　STEM指的是科学、技术、工程和数学。如何发挥人工智能优势，积极赋能STEM教育发展？与会专家不约而同提到增强数智技术实践能力。新加坡南洋理工大学负责人介绍，学校在博士生中开设“AI+科研”课程，通过展开跨学科、跨领域的项目式学习，培养学生解决真实问题的工程实践能力。

　　武汉理工大学校长杨宗凯表示，智能时代的教育已经到来，过去知识为重的教育要转变成以能力为重的教育，STEM教育是培养科技创新人才的关键。“我们要应变、求变，学AI、用AI、创AI、护AI，从这四方面努力。”杨宗凯说。

　　乌兹别克斯坦高等教育科学与创新部部长康拉特巴伊·沙里波夫谈到，希望各国、各高校、产业界及专家就人工智能在STEM领域的理解与责任展开对话，交流建立人工智能实验室和数字平台的经验，推动STEM教育创新方法，共同创造一个技术与教育齐头并进的未来。

　　多国重视AI教育

　　在大会发布的“数字教育研究全球十大热点”（Digital Education Fronts）中，生成式AI位居首位。据悉，该成果由《数字教育前沿（英文）》（Frontiers of Digital Education）期刊联合相关数据公司、高等院校和科研机构组建的课题组完成。

　　经合组织（OECD）教育研究与创新中心副主任斯蒂芬·文森特-兰克林表示，人工智能尤其是生成式人工智能一定能够帮助我们提高教与学。“我们看到，学生利用人工智能工具克服学习难点，教师利用人工智能分析课堂、改进教学。”

　　从多位嘉宾的主旨报告中，可以更加明显地感受到各国对“AI+教育”的重视。

　　“Mad for AI，翻译成汉语意思就是‘为人工智能而疯狂’，这是我们面向高中生开展的人工智能兴趣班。”西班牙国家研究理事会人工智能研究所副所长菲利普·玛尼亚介绍，西班牙通过在中学开展兴趣课程，帮助学生掌握人工智能基本知识等，助力人工智能人才培养。

　　闭幕式上，中国教育科学研究院发布了全球数字教育发展指数（Global Digital Education Development Index，简称GDEI）2025，展示数字教育发展的全球图景。中国教育科学研究院提出，过去一年全球数字教育发展先发国家不断扩大，整体水平稳步提升，相对排名保持稳定。随着ChatGPT、Deepseek等生成式人工智能技术广泛应用，“人工智能+教育”已成全球数字教育变革新趋势。美中韩三国“人工智能+教育”整体发展优势尤为明显。中国在大模型应用探索方面势头强劲。

　　澳门城市大学校长刘骏认为，利用人工智能可以找到解决问题的新方法，然而未来的工程人才需要具备自主、终身学习的意识和能力，还需要具备知识可迁移能力、国际化视野等。

　　对于是否担忧学生过度使用人工智能，武汉大学校长张平文表示，AI终究是工具。它的确会影响教育，教师自己要先改变。教学过程中，教师需要重新思考作业布置、考试形式等问题，传统教学和考核方式在人工智能时代或不再适用。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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