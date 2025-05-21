中国专精特新中小企业数量已超过14万家——

本报记者 王俊岭

图为陈亮（左）与同事正在进行产品分析。

图为杨兴德正在生产线上作业。

图为夏梦莹正在查看生产设备。

（照片均由受访者提供）

作为制造业第一大国，中国不仅拥有不少规模大、实力强、品牌响的大企业，还涌现出一大批专精特新中小企业，其中的专精特新“小巨人”企业已达到14600多家。这些企业具有专业化、精细化、特色化和创新能力强的特征，在整个产业中发挥着强链、固链、稳链的重要作用。

发展先进制造业的过程中，“小巨人”里的一线奋斗者更锤炼出不少过硬本领，一起来听他们在国务院新闻办公室中外记者见面会上的讲述——

潜心钻研，不断寻求突破

随着新能源发展，储能变得日益重要。如何将风能、太阳能这些“靠天吃饭”的新能源变得像自来水一样随时随地可用、稳定可靠？这是上海纬景储能科技有限公司联合创始人葛群和同事们一直努力的方向。

“我们专注的‘锌铁液流电池’技术中涉及锌和铁两个元素。这两种元素对人体无毒无害，原料价格便宜、易于获取，在长时储能领域当中有巨大的潜力。”葛群说，在锌铁液流电池电化学反应过程中，不受控的锌晶体可能会像无序的荆棘一样野蛮生长、刺破电池隔膜，极大影响电池的性能和寿命。“如果不克服这个困难，大规模应用就是纸上谈兵。”

葛群团队的破局之道，就是用创新的电极设计和独特的电解液配方，控制锌晶体，让其按照要求稳定生长，最后达到长时储能的效果。大家夜以继日地在实验室里面尝试不同的电解液配方，实时监控细微变化，不断对技术细节做数据分析。最终，经过持续努力，葛群的企业投建了高度自动化的智能产线，使得技术从实验室快速走向大规模生产和应用。

敢于试错、寻找突破，是如今很多制造业一线奋斗者的重要特质。

浙江嘉兴佳利电子有限公司研究院副院长童建喜所在的细分行业是微波陶瓷材料和微波元器件。作为5G通信器件的重要分支，微波元器件性能关系着通信信号传输的质量。

2022年，一款新型车载通信器件开发摆在童建喜面前。陶瓷器件材料怎样从理论可行到技术可行？童建喜查遍了几乎所有能查的技术资料，发现并没有可直接借鉴的信息。面对这一情况，童建喜带领团队，从三个方面提出了可能的技术路径并分别展开实验。经过300多次试错，最终关键性能指标基本达到预期。

“勤奋努力可以拓宽知识的宽度和人生的广度。我们不能只着眼于眼前，要把目光放长远，要关注学习和培训的机会，拓展知识面，在工作中强化专业深度。”童建喜说，公司在自主陶瓷材料研发以及产业化应用领域形成了有特色的经验做法：一是建立材料周例会制度，定期总结经验，分析研发过程中的一些问题；二是前辈传承的经验形成了标准化手册，帮助年轻工程师把试错成本降低50%以上。

守住匠心，把短板变“撒手锏”

做大做强先进制造业，除了在研发环节需要孜孜以求，在生产制造环节也要精益求精。

北京微纳星空科技股份有限公司成立于2017年8月，主要从事卫星整星研发制造业务。国内首颗由民企研制的0.5m分辨率遥感卫星——泰景三号01星、国内首颗X波段商业SAR卫星——泰景四号01星等，就是该公司的明星产品。这些卫星可以在城市规划、环境保护、生态修复等领域发挥积极作用。

微纳星空卫星总装工艺工程师杨兴德的工作，就是确保卫星从图纸到实物的“完美转换”。“整星电缆怎么走线、使用什么样的工装吊具、总装流程怎么安排、先装什么后装什么等，涉及几十道工序、几百个测试项。同时，每颗卫星有不同的外形、不同的载荷，参数各不相同，要实现星箭顺利分离、卫星正常工作，就需要严谨细致处理好每一处细节，否则一切努力功亏一篑。”杨兴德说。

在杨兴德看来，卫星总装工艺工程师是一个对综合能力要求很高的岗位，除要有一定的设计能力外，还要具备解决现场技术问题的能力。比如拧螺钉，自己严格要求新人按照标准分三次交叉对称拧紧；再如连接电缆，自己带领同事们反复核对连线关系，电缆接插一定要反复核对插头插紧锁紧并点胶。

守住匠心，是很多制造业一线奋斗者的共同特点。有了这份执着，曾经的“短板弱项”也会变为市场竞争的“撒手锏”。

自动换刀、换刀速度快、占地面积小、高效率高精度高光洁……在官网上，冈田智能（江苏）股份有限公司对自家刀库产品优点的介绍简单明了。

据该公司总经理陈亮介绍，刀库是工业刀具的仓储中心。当一台数控机床面临复杂的加工任务时，刀库能够将手动换刀转化为快速精准的自动换刀，从而提升机床加工精度与效率。国外商家出售的刀库都是按换刀时间跟换刀数量计算价格的，不算便宜。

2018年，在链式刀库技术进入攻坚阶段的时候，陈亮带领团队在实验室搭起了行军床，吃住在车间3个月。最终，大家通过183次不间断的试验，把技术难题陆陆续续攻克了。“我们生产的链式刀库效率大幅提升，成本跟原来对比大幅下降。”陈亮说。

勇于超越，一步一步验证新想法

做大做强先进制造业，专精特新企业面对国际优秀同行时要有敢于超越的勇气与干劲。

在2024年世界肺癌大会（WCLC）上，广东中山康方生物医药有限公司公布了自研新药的临床研究数据，得到业内广泛认可。2025年3月，相关成果在国际知名医学期刊《柳叶刀》刊登。

作为康方生物临床运营资深总监，90后夏梦莹入职以来已经参与和负责了11个创新药物在全国范围内的临床开发。“目前我们已经研发上市的两款用于治疗胃癌以及非小细胞肺癌的创新药展示了很好的临床疗效，被纳入国家医保目录后大幅度降低了患者的经济负担。”她说。

备受瞩目的新药有哪些特点？对科研人员有哪些要求？

夏梦莹介绍，新一代双抗药物可以同时作用于两个疾病关键靶点，攻克肿瘤细胞时实现“1+1>2”的效果。但双抗药物却是一条前人没有走过的路，从理念到实践需要一步一步验证。

“生物医药研发行业是一个细分领域多、科技迭代快的行业。我们需要具有坚持力和好奇心，在工作中不断学习、探索。通过这些探索，快速成为相关领域的专家。”夏梦莹说，现在双抗新药已经逐渐成为全球药物研发的重要方向。

不断学习探索，是很多奋斗者的真实写照。谈及跨界进入新型储能行业的感受时，葛群表示，现在已经进入了一个变化比计划还要快的时期，学习新技术、适应新变化不再是选修课，而是必修课、必答题。“我们不但要把自己的专业做深做精，还要敢于迈出一步，去了解其他行业。了解人工智能、了解算法、了解新技术和自己本身职业的关联，从而发掘一些跨界融合的创新点。”葛群说。

坚守岗位、勇于担当、开拓创新、甘于奉献……从上述经历不难看出，正是一批又一批奋斗者们的接续努力，推动着越来越多中小企业走向专精特新发展之路，支撑着中国先进制造业不断发展壮大。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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