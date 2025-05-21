广州实现外卖餐饮智慧监管——

本报广州电（记者李刚）近日，中国电信广东公司与美团联合主办的广州市外卖餐饮“互联网+明厨亮灶”推进会暨战略合作签约仪式在广州举行，至此广州实现外卖餐饮智慧监管。广州市市场监督管理局联合电信运营商与网络订餐平台，通过数字化手段破解餐饮后厨监管难题。

记者登录美团APP发现，外卖页面新增了“明厨亮灶”模块，参与项目的商家在商家信息页面即可直接点击观看后厨直播画面，商家加工制作情况尽收眼底。实施“互联网+明厨亮灶”后，市民点外卖时可通过手机实时查看食品制作全流程，这种“云监工”模式让消费者点外卖能清楚地看到厨师操作过程。

据平台企业代表分享数据显示，上线“互联网+明厨亮灶”后，消费者信任度显著提升，投诉率下降23%，订单量平均增长5%以上。

广东电信推出集实时监控、智能分析功能于一体的中小餐饮商户客户端，帮助商家高效管理后厨；美团推出一系列惠企措施，通过设立明厨亮灶专区、开展商户引导、提供技术保障、实行补贴、给予流量激励等举措，助力商家“零成本”接入系统并展示。此外，广州市、区市场监管部门全面发动外卖餐饮实施“互联网+明厨亮灶”建设，实现线上线下一体化智慧监管，提升食品安全监管效能。

广州市市场监管局有关负责人介绍，这一举措将有力推进传统监管向智慧监管的跨越式转变，加快构建“政府监管+商户自律+平台赋能+公众监督”的社会共治智慧监管模式，让“看不见的后厨”变成“透明的厨房”，切实守护市民群众“舌尖上的安全”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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